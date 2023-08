Des centaines de personnes ont manifesté vendredi 18 août, dans la capitale de Bahreïn pour soutenir les prisonniers politiques qui observent une grève de la faim et ont exigé leur libération immédiate.

L’association Al-Wifaq, le plus grand parti d’opposition à la monarchie de Bahreïn, a annoncé que les manifestants se sont rassemblés à Manama pour soutenir les 720 prisonniers politiques détenus dans la prison « Jaw » qui ont procédé à une grève de la faim depuis deux semaines pour protester contre les mauvaises conditions de leur détention illégale et pour exiger leur libération.

L’association a également fait état de l’aggravation de l’état de santé du religieux chiite, le cheikh Mirza al-Mahrous et de son transfert par les agents pénitentiaires bahreïnis dans un hôpital militaire de Manana. Elle a indiqué que le religieux était malade depuis longtemps, mais les responsables pénitentiaires le privaient des soins médicaux nécessaires.

Selon le site francophone iranien Press TV, l’Ayatollah Issa Qassem, dirigeant religieux des chiites bahreïnis avait publié un message appelant les citoyens bahreïnis à soutenir les prisonniers politiques. Et leurs revendications.

Après cet appel, les prisonniers politiques détenus dans la prison Jaw ont publié un communiqué assurant que le soutien populaire leur permettra de poursuivre leur résistance aux exactions du régime de Manama.

Revendications des détenus bahreïnis

Lors d’une interview télévisée, le vice-secrétaire général de l’association, cheikh Hussein al-Dayhi a indiqué que les tractations en cours avec les autorités du régime bahreïni n’ont réalisé aucune avancée.

Pour sa part, le Comité de coordination de la grève « Lana Haq » (Nous avons le droit) a rapporté que les prisonniers politiques reprochent aux autorités pénitentiaires de négliger leurs revendications qui réclament de suspendre le régime d’isolation, de leur permettre de poursuivre leurs études et d’obtenir les soins médicaux nécessaires.

Les prisonniers bahreïnis condamnent aussi la réduction des heures de visite et leur fréquence ainsi que l’interdiction de visite aux oncles et cousins.

Selon le Comité, les prisonniers n’ont le droit de sortir de leur cellule qu’une heure toutes les 24 heures.

Solidarité avec les détenus palestiniens

Depuis cette prison, « Lana Haq » a adressé un message aux détenus palestiniens dans les prisons israéliennes.

Un millier d’entre eux ont entamé à partir de jeudi une grève de la faim pour protester contre les conditions infernales dans les prisons israéliennes notamment celle du Néguev.

” Nous avons appris que les prisonniers palestiniens ont entamé une grève de la faim ouverte en faveur de leur dignité, que le geôlier essaie d’écraser. Nous sommes solidaires avec vous pour endurer ce que vous endurez et résister comme vous résistez. Vous et nous sommes emprisonnés parce que nous voulons que la oumma islamique soit libre et non soumise à la domination des arrogants », est-il écrit dans le communiqué de Lana Haq

Et de poursuivre : « Vous et nous avons entamé une grève de la faim ouverte parce que nous n’admettrons point que notre dignité soit piétinée même si nous sommes entre les mains des geôliers et des bourreaux. Les sionistes et les Khalifeh (dynastie au pouvoir au Bahreïn depuis plus de deux siècles) se ressemblent dans leur traitement réservé aux prisonniers par leur méchanceté, leur châtiment, leur revanche, et autres. Ne voyez-vous pas qu’ils ont normalisé leurs relations? Qui se ressemblent s’assemblent ».

La déclaration a conclu : “ main dans la main avec les frères prisonniers palestiniens, nous saluons leur démarche pour restituer leurs droits jusqu’à ce que les sionistes et les normalisateurs soient vaincus, et jusqu’à ce que nous priions ensemble à al-Qods, inchallah”.

Source: Divers