Commentant le renouvellement du mandat de la Forces intérimaires des Nations Unies au Liban (FINUL/Finul), le chef du bloc parlementaire du Hezbollah Mohammad Raad a critiqué les politiques occidentales qui renoncent à leurs engagements pour réaliser les intérêts israéliens.

Lors d’un cérémonie commémorative tenue dans la localité méridionale de Zibdine, au sud du Liban, Raad a déclaré : « Concernant les politiques occidentales, lorsque les choses risquent d’affecter l’israélien, les Occidentaux renoncent à toutes leurs assertions, a toutes leurs valeurs et leurs engagements et a toutes leurs promesses et exécutent ce qui sert les intérêts israéliens ».

Et d’expliquer : « Nous avons vu ceci lors du vote pour proroger le mandat de la FINUL. Les positions de ces Etats supposaient que le Liban a le droit que la FINUL s’engage à coordonner ses mouvements avec son gouvernement et son armée. Mais par la magie d’un magicien, leur position s’est bouleversée du jour au lendemain. Même celui qui soutenait l’amendement s’est dressé contre elle. Parce que la conjoncture israélienne est effritée et délabrée et ils veulent fortifier l’Israélien en lui procurant davantage de protection via les résolutions internationales pour lui préserver un certain équilibre contre ceux qui se dressent contre lui ».

Le 31 juillet dernier, le Conseil de sécurité de l’ONU a prolongé d’un an le mandat des Casques bleus passant outre de la demande du gouvernement libanais de coordonner leur mouvement avec l’armée libanaise. « La Finul n’a pas besoin d’autorisation préalable ou de permission pour mener les tâches de son mandat » et « est autorisée à conduire ses opérations de façon indépendante », souligne le texte, indiquant toutefois la nécessité de « coordonner avec le gouvernement du Liban ».

Evoquant la crise de la vacance présidentielle qui affecte le Liban depuis la fin du mandat du Président Michel Aoun fin juillet 2022, le député Raad a dit : «Notre crise au Liban a commencé avec la vacance présidentielle, et de nombreux problèmes se sont poursuivis avec elle, ce qui a conduit à la perturbation du pays ».

Et de poursuivre : « Aujourd’hui, nous sommes dans un état semi-effondré. Notre intérêt national exige que nous reconstruisions sa structure avec laquelle nous pouvons tracer la voie du progrès et reprendre notre chemin face à nos ennemis qui se cachent autour de nous.

Raad a souligné que » Les fronts de notre confrontation ne sont pas seulement militaires face à l’ennemi israélien, mais ils s’étendent et s’étendent pour couvrir parfois les groupes takfiris d’une part et parfois les hypocrites d’autre part, en plus des valeurs abominables qui visent à envahir nos communautés et à détruire nos familles et à semer le chaos de sorte que les gens ne sachent plus dans quelle direction aller ».

Il a ajouté : « Nous assumons nos responsabilités et élaborons notre position dans la solidarité, la coordination et la compréhension avec tous les loyaux et fidèles envers notre pays. Nous sommes étroitement alliés dans notre vision et dans notre parcours avec nos frères du Mouvement Amal afin de réaliser l’échéance présidentielle et élire un Président de la République en qui nous pourrions faire confiance qu’il ne poignardera pas la Résistance et ne sapera pas vos exploits et vos sacrifices. Et pour édifier avec lui les structures de ce pays qu’ils veulent détruire en faveur de la disposition sécuritaire que l’Occident voudrait préserver pour les Israéliens en semant la peur et les menaces”.

Source: Al-Manar