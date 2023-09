Le Hezbollah a exprimé sa profonde sympathie avec le peuple marocain présentant ses condoléances aux victimes du séisme puissant qui a frappé leur pays.

« Nous présentons aux familles des victimes nos plus sincères condoléances et implorons Dieu pour guérir et soulager les blessés et les affligés, et pour aider le peuple marocain et son gouvernement à se remettre de ses afflictions, à venir au secours de ceux qui ont été affectés et à se relever de cette tragédie qui lui est advenue dans un proche avenir », a-t-il souligné dans son communiqué.

Dans la nuit de vendredi a samedi, un séisme de magnitude 7 a frappé le centre de ce pays, causant la mort de plus de 1000 personnes et blessant 1200 dont plus de 700 sont dans un état critique, selon un bilan provisoire.

Source: Al-Manar