Le président colombien Gustavo Petro a annoncé l’adhésion officielle de son pays à l’initiative chinoise la Ceinture et la Route, révélant sa vision ambitieuse pour que l’Amérique latine devienne un pôle majeur de l’intelligence artificielle.

Dans un message publié sur la plateforme X, Petro a déclaré que « son objectif à court terme était d’éliminer le déficit commercial avec la Chine, estimé à environ 14 milliards de dollars par an ».

À moyen terme, le président colombien a exprimé son ambition pour la Colombie et l’Amérique latine de construire une infrastructure stratégique reliant les deux océans, ajoutant : « Je cherche à faire en sorte que notre région puisse devenir un pôle majeur pour la fibre optique sous-marine reliant la Chine et l’Europe, lui permettant de devenir un pôle mondial pour l’intelligence artificielle ».

Petro a souligné « qu’il travaille pour faire de la Colombie un centre du monde, en s’appuyant sur sa situation géographique unique et le potentiel de son peuple, dans le cadre d’une vision de développement qui renforce la position du pays dans l’économie numérique mondiale.

Initiative Ceinture et Route

En 2013, le président chinois Xi Jinping a lancé l’initiative Ceinture et Route (BRI), un projet stratégique de grande envergure considéré comme l’un des piliers les plus importants de la politique étrangère chinoise au XXIe siècle. L’initiative vise à améliorer la connectivité du commerce et des investissements mondiaux en développant des réseaux massifs de routes terrestres et maritimes reliant la Chine à l’Asie, à l’Afrique, à l’Europe et à l’Amérique latine.

À ce jour, plus de 150 pays et organisations internationales ont rejoint l’initiative et signé des protocoles d’accord avec Pékin, notamment des pays arabes, africains et asiatiques, ainsi que des pays d’Amérique latine. L’initiative se concentre sur les investissements dans les infrastructures, les ports, les chemins de fer et l’énergie, donnant à la Chine une influence économique et géopolitique croissante dans le monde.

