Le président syrien a affirmé Ahmad al-Sharaa (alias Jolani) que » la levée des sanctions est un pas historique » ajoutant que « tout comme les ressources de l’État ont été détruites et pillées par des voleurs meurtriers, la Syrie s’est transformée en un environnement répugnant et aliénant pour son peuple, ses voisins, la région et le monde. La Syrie a été ostracisée et isolée de ses frères, de ses enfants et de ses voisins ».

Il a souligné que « la Syrie civilisée est devenue étrangère à sa glorieuse histoire, loin de son authenticité et à la traîne par rapport aux rangs des nations. Pourtant, à Idlib, dans la gloire et sous la révolution syrienne bénie, l’avenir d’une nouvelle Syrie était en train de se construire ».

Et de poursuivre : « Le pays a été libéré et le peuple s’est réjoui, ainsi que nos frères des pays voisins et même du monde entier. L’esprit d’appartenance est revenu dans notre peuple, et l’empressement du peuple à obtenir son nouvel État est devenu clairement évident ».

Le président Ahmad al-Sharaa (alias Jolani) a remercié « les pays arabes frères et leurs peuples qui sont désireux de partager la joie des Syriens », ajoutant « une fenêtre d’espoir a commencé à apparaître, offrant sur un avenir prometteur. Cependant, la Syrie est accablée par les fardeaux et les gémissements du passé ».

Il a expliqué : » Au cours des six derniers mois, nous avons défini des priorités pour faire face à la dure réalité que connait la Syrie. Nous avons travaillé jour et nuit, depuis la préservation de l’unité interne et de la paix civile jusqu’à l’application de la sécurité et la confiscation des armes, en passant par la formation d’un gouvernement et d’une commission électorale ».

Et de conclure : » Nous n’accepterons pas la division de la Syrie et nous ne permettrons point à raviver les discours de l’ancien régime , car la Syrie est pour tous les Syriens ».

Source: Avec SANA