La Maison Blanche a annoncé mercredi la signature d’un important accord de coopération économique entre les États-Unis et le Qatar, évalué à 1.200 milliards de dollars, lors de la visite officielle du président américain Donald Trump dans la capitale qatarie, Doha.

Selon le communiqué officiel de la Maison Blanche, « l’accord signé représente un cadre économique global visant à améliorer le commerce et l’investissement, et comprend des accords individuels d’une valeur de plus de 243,5 milliards de dollars, notamment un accord majeur dans le domaine de l’aviation civile et des accords de défense avancés ».

Offres d’équipements militaires

La Maison Blanche a expliqué que « les accords conclus garantissent l’achat par le Qatar d’équipements militaires de pointe auprès de deux grandes sociétés de défense américaines ».

Dans le détail, Raytheon a conclu « un accord d’un milliard de dollars pour acheter des capacités anti-drones au Qatar, signé par les gouvernements américain et qatari ».

General Atomics a obtenu « un accord de près de 2 milliards de dollars pour l’achat du système de véhicule aérien sans pilote (UAV) MQ-9B au Qatar, signé par les gouvernements américain et qatari ».

La Maison Blanche a souligné : « Cet accord renforcera les relations bilatérales entre les deux pays et fournira à l’armée qatarie les derniers véhicules aériens sans pilote multimissions, propulsés par des produits de fabrication américaine ».

Washington et Doha ont également signé une Déclaration d’intention visant à renforcer le partenariat de sécurité , décrivant plus de 38 milliards de dollars d’investissements potentiels, y compris un soutien au partage des charges à la base aérienne d’Al Oudeid et des capacités de défense futures liées à la défense aérienne et à la sécurité maritime.

Accord historique

Dans le cadre de ces accords, Boeing et General Electric Aviation ont obtenu une commande historique de Qatar Airways, soulignant « qu’il s’agit de la plus grosse commande d’avions de Boeing et la plus grosse commande de 787 jamais réalisée ».

Trump a précédemment annoncé que « Doha a signé un accord pour l’achat de 160 avions Boeing à Washington pour 200 milliards de dollars, en plus de drones tels que le MQ-9 ».

La Maison Blanche a déclaré que « l’accord soutiendra 154 000 emplois américains par an, totalisant plus d’un million d’emplois aux États-Unis pendant la période de production et de livraison de cet accord ».

