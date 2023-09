Un garçon palestinien a été abattu par l’occupation israélienne, lors d’affrontements qui ont éclaté dans le camp d’Al-Aroub, au nord d’Hébron, dans le sud de la Cisjordanie.

Le Croissant-Rouge palestinien a confirmé le martyr de Milad Munther Al-Rai, 16 ans, touché au ventre par l’occupation dans le camp d’Al-Arroub, au nord d’Hébron.

Le Croissant-Rouge a rapporté que ses équipes ont tenté de réanimer Milad Al-Rai après l’arrêt de son pouls et de sa respiration, alors qu’il a été transféré à l’hôpital Al-Yamamah de Bethléem, où il est décédé des suites de ses blessures graves.

Le ministère palestinien de la Santé a annoncé que « Milad Al-Rai avait été tué par des balles de l’occupation, en plus des dizaines de Palestiniens blessés par suffocation, lors d’affrontements avec les forces d’occupation israéliennes dans le camp d’Arroub ».

De leur côté, des sources locales ont indiqué que « les soldats de l’occupation avaient tiré à balles réelles et tiré des grenades lacrymogènes sur un certain nombre de jeunes hommes et d’enfants, blessant par balles Milad Al-Rai, avant que son décès ne soit annoncé ».

Cela survient alors que des colons israéliens ont attaqué des citoyens palestiniens alors qu’ils se trouvaient sur des terres menacées de saisie par l’occupation, dans le village de Karma, au sud de la ville.

Concernant les attaques des colons, Raafat Abu Sheikha, chef du conseil du village de Karma, a affirmé que des dizaines de colons de l’occupation ont agressé des citoyens et des propriétaires des terres sur lesquelles les colons avaient installé une tente il y a des mois en préparation pour s’en emparé au profit de la colonie d’Otniel établie sur les terres des citoyens palestiniens » .

