Le ministre iranien de la Sécurité, Ismail Khatib, a affirmé le démantèlement de 400 bombes en Iran, révélant que 40 d’entre elles auraient dû exploser le mois dernier de Muharram.

Khatib a déclaré : « L’un des pays voisins de l’Iran a établi une usine d’armes aux frontières du pays, et tous ses produits ont été introduits clandestinement dans le pays ».

Il a expliqué : » Dans le but de provoquer le chaos et des émeutes en Iran, plus de 50 services de renseignement du monde entier ont tenu de nombreuses réunions dans différents pays et plus de 200 médias ont été formés pour cette mission ».

Et de poursuivre : « Avec l’aide d’organisations semi-gouvernementales, ces actes de sabotage ont été organisés, mais encore, avec l’aide d’outils, de l’espace virtuel et des médias, ils ont créé ce conflit et cette conspiration ».

