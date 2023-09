Quelque 22.000 pèlerins hassidiques sont rassemblés dans la ville ukrainienne d’Ouman pour célébrer malgré la guerre le Nouvel an juif, Roch Hachana, de vendredi à dimanche, ont déclaré jeudi les autorités régionales.

« Environ 22.000 pèlerins hassidiques sont déjà arrivés à Ouman », située dans le centre du pays, a affirmé sur Telegram le gouverneur régional, Igor Tabourets.

Ils viennent pour la plupart d’Israël, des Etats-Unis et « d’autres pays européens », a-t-il précisé.

Chaque année, des pèlerins hassidiques viennent du monde entier à Ouman pour le Nouvel an juif sur la tombe de Rabbi Nahman de Breslev (1772-1810), une des principales figures du hassidisme, courant orthodoxe du judaïsme.

Ouman est relativement éloignée de la zone de front mais les autorités ukrainiennes et israéliennes avaient exhorté les pèlerins à renoncer à leur voyage pour des raisons de sécurité.

Des « abris mobiles en béton » ont été installés et un millier d’agents des forces de l’ordre mobilisés pour l’événement, a ajouté Igor Tabourets.

Des policiers iraéliens sont venus aussi pour participer également aux opérations dans la zone du pèlerinage, selon lui.

« La situation à Ouman est pour l’heure stable et sous contrôle », a-t-il dit.

En septembre 2022, après plusieurs mois d’invasion russe, des dizaines de milliers de juifs hassidiques s’étaient rassemblés à Ouman et le président Volodymyr Zelensky, lui-même d’ascendance juive, avait appelé à ce « que toutes les prières pour la victoire, toutes les prières pour la paix en Ukraine soient entendues ».

