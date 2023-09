L’ambassadeur de Chine au Liban, Qian Minjian, a affirmé sa volonté de travailler avec le Liban pour renforcer les relations entre l’initiative « la Ceinture et la Route » et le plan de développement libanais et pour parvenir à une amélioration continue du niveau de coopération mutuellement bénéfique entre les deux pays.

Lors d’un discours prononcé à l’ambassade de Chine au Liban à l’occasion du 74e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine, Mingyan a passé en revue les réalisations les plus marquantes réalisées par la Chine depuis sa fondation, ainsi que les résultats fructueux des efforts chinois dans le cadre de la coopération libanaise dans divers domaines.

Mingyan a souligné que l’économie nationale chinoise a adopté un plan de relance à travers lequel le produit intérieur brut au premier semestre de cette année a pu enregistrer une croissance de 5,5% par rapport à l’année dernière.

Il a souligné que « la Chine a investi dans plus de 3 000 projets au cours des dernières années et que le volume de ses échanges commerciaux avec ses partenaires était passé de mille milliards de dollars en 2013 à deux mille milliards de dollars, ce qui a formé un modèle d’ouverture du marché au monde extérieur ».

Il a ajouté que « la Chine est déterminée à accroître son ouverture sur le monde extérieur, à approfondir la coopération économique et commerciale internationale mutuellement bénéfique et à promouvoir la réforme et le développement grâce à une ouverture de haut niveau, car la Chine a réalisé de grandes réalisations dans le domaine du développement, partageant pleinement le développement. opportunités avec d’autres pays en voie d’ouverture ».

L’ambassadeur a ajouté que « l’initiative la Ceinture et la Route est devenue une plateforme de coopération internationale ouverte, globale, mutuellement bénéfique et rentable pour tous les pays. Plus de 150 pays, dont le Liban, et plus de 30 organisations internationales ont signé des documents de coopération pour l’initiative « la Ceinture et la Route ».

Source: Médias