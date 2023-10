Turki Al-Otaibi, l’un des dirigeants du Comité de coordination des partis en Irak, a déclaré le samedi 30 septembre que « le gouvernement de Mohamed Chia al-Soudani met en œuvre un accord bilatéral avec l’Iran concernant le rétablissement de la sécurité des frontières de la région du Kurdistan afin d’empêcher toute activité susceptible de provoquer des tensions et de l’instabilité ».

Interviewé par le site d’information Baghdad Today, il a souligné que le démantèlement des quartiers généraux des groupes terroristes près de la frontière iranienne s’effectue dans le cadre d’un accord de sécurité signé entre Téhéran et Bagdad.

Le démantèlement des quartiers généraux des groupes terroristes près de la frontière iranienne s’effectue dans le cadre d’un accord de sécurité signé entre Téhéran et Bagdad, le 18 mars dernier par Ali Shamkhani, ancien secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale d’Iran et le conseiller à la sécurité nationale du Premier ministre irakien à Bagdad.

La date limite fixée dans cet accord a expiré le 19 septembre.

« Jusqu’à présent, 20 QG des partis d’opposition iraniens situés à la bande frontalière irakienne ont été démantelés. Le processus de désarmement et d’interdiction de toute présence armée le long de la frontière se poursuit également », a dit ce responsable irakien.

Il a ajouté que « la constitution irakienne interdit clairement toute présence armée sur son territoire », sans manquer de préciser que cette présence armée ne doit pas constituer une menace pour la sécurité des pays voisins.

« L’évacuation des quartiers généraux [des terroristes] vise à empêcher que ce pays ne se transforme en un lieu de conflit dont les coûts devraient être payés directement par les habitants aux frontières », a-t-il indiqué.

Pour rappel, un haut responsable irakien du commandement des garde-frontières à Bagdad a évoqué le 18 septembre dernier la poursuite de l’évacuation des casernes et des quartiers généraux des groupes terroristes séparatistes sur la frontière irano-irakienne et l’abaissement de leurs drapeaux, affirmant que de nouveaux renforts seraient envoyés sur la zone frontalière entre l’Iran et l’Irak.

