Alors que les combats se sont poursuivis dans les colonies de la couverture de Gaza pour le deuxième jour consécutif, les Brigades al-Qassam révèlent les dessous du lancement de l’opération Déluge d’al-Aqsa le samedi matin.

Dans leur communiqué numéro 5, ils ont rendu compte d’une opération maritime qui a eu lieu samedi au moyen de 5 bateaux à bord desquels un commando a accosté sur la plage d’Ashkelon et a pris le contrôle de plusieurs zones.

Le commando maritime a « infligé à l’ennemi des pertes importantes dans les vies. Les combats se poursuivent encore », a assuré le texte.

Ce dimanche après-midi, ils ont assuré images à l’appui que l’armement aérien a participé aussi aux attaques, au moyen de 35 drones suicides de type Zouari qui ont bombardé les positions israéliennes.

Ils ont aussi publie les images de l’attaque de samedi contre la base militaire Erez et la capture de soldats.

Samedi, ils avaient révélé dans une vidéo l’existence d’une unité d’élites de parachutistes, baptisée Escadron des Faucons qui avait aussi fait part à l’opération dès ses premiers moments.

Les étapes de la première attaque

La vidéo ci-dessous révèle les étapes du lancement de l’opération Déluge d’al-Aqsa : à commencer par les raids de drones, suivis par le tirs de roquettes et de missiles, en parallèle avec le départ des parachutistes. S’en est suivie la destruction de la barrière frontalière et enfin l’attaque terrestre lancée par les combattants qui franchissaient la frontière a motos ou à pieds.

Les combats se poursuivent dans les colonies

Dans leur communiqué numéro 4, les brigades al-Qassam ont annoncé qu’à l’aube les combattants se sont infiltrés vers les positions de Sofa et son kibboutz , Holet, Yatid, depuis l’axe de Rafah et les affrontements se poursuivent.

Vers 9h, un communiqué des Qassam a assuré que les combats se poursuivent à Ofakim, Sderot, Yad Mordechai, Be’iri, Yatid, Kissoufim

Dans une déclaration, le porte-parole des Qassam Abou Ubeida assurait qu’un remplacement des combattants a été opéré à l’intérieur des territoires occupés. Assurant la poursuite des opérations d’infiltration et des attaques contre des sites militaires et les colonies de l’ennemi.

Base de Ra’im: conquise puis évacuée



Les Qassam ont assuré avoir pris le contrôle pendant un certain temps de la base militaire de Ra’im, le siège de la Division de Gaza de l’armée d’occupation israélienne, avant de l’évacuer et de revenir à la bande de Gaza.

Des images montrent l’ampleur des destructions sur la route menant à cette base.

Durant ces combats, le chef de la brigade de contacts 481 de l’armée israélienne le capitaine Sahar Mahlouf a été tué.

Kfar Ezza: des soldats capturés



L’armée israélienne a aussi rapporté que les combats violents se sont déroulés à Kfar Ezza, située a 5 km de la bande de Gaza.

Des images de l’opération qui avait été lancée samedi ont été diffusées montrant les combattants la barrière de sécurité puis un mur et la tour de contrôle israélien qui était vide puis se promener dans la colonie dans des jeeps alors qu’une autre jeep était en feu.

Des combattants ont ouvert le feu sur un char qui a pris la fuite tandis qu’un autre résistant a largué une bombe sur elle depuis sa voiture. Des cadavres de soldats jonchaient le sol. Les survivants ont été capturés et emmenés.

Selon le média palestinien Quds.net, les combats se sont poursuivis à Kfar Eza pendant 29 heures.

Ashkelon: 15 israéliens tués



En milieu de journée, des accrochages ont éclaté entre quatre résistants et des soldats israéliens dans la colonie d’Ashkelon.

En début d’après-midi, les médias israéliens ont rendu compte que 15 israéliens ont été tués lors d’une infiltration des résistants dans la région Mefkaim, au sud de la colonie d’Ashkelon.

Il est aussi question qu’une voiture de colons a été enlevée dans cette région.

Des images de médias israéliens ont montré des tirs de feu contre une voiture conduite par des résistants palestiniens. Ils auraient été arrêtés.

Ces derniéres heures, il est question d’accrochages entre les combattants et les soldats dans la rue 232 proche d’Ashkelon

Sderot: le commissariat détruit

Pendant la nuit, des accrochages avaient opposé des résistants palestiniens et des militaires israéliens autour de son commissariat de la colonie de Sderot. Les images de ce matin montrent qu’il a pris feu.

Tués israéliens

Depuis le lancement de l’opération de la résistance, le bilan des tués et blessés israéliens est constamment à la hausse. Selon un dernier bilan le nombre des tués israéliens s’élève à 659 et celui des blessés à plus de 2156. Celui des disparus quant à lui dépasse les 750, alors que celui de ceux qui ont été faits prisonniers est toujours inconnu. Le Hamas a promis de le révéler ultérieurement.

Parmi les tués revendiqués par le Hamas figure le commandant de l’escadron de la Direction de coordination des opérations pour imposer la loi Martin Kozmitzak.

Israël a publié les noms de ses 26 officiers et soldats tués dans cette bataille. Dont le commandant de la brigade Nahal, le Commandant de l’escadron de l’unité multidimensionnel, le commandant du bataillon 51, le commandant du bataillon du siège de communication …

Les médias israelien ont révélé que 240 cadavres d’Israéliens ont été retrouvés dans plusieurs régions de la couverture de Gaza.

Source: Divers