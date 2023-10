Le secrétaire général du mouvement de résistance palestinienne le Jihad islamique, Ziad al-Nakhaleh, a annoncé que son mouvement détient 30 prisonniers israéliens.

Al-Nakhaleh a déclaré, dans un discours télévisé, que ces prisonniers ne rentreront pas chez eux tant que nos prisonniers ne seront pas libérés.

Il a ajouté que la bataille du Déluge d’Al-Aqsa a mis en relief à quel point l’occupation semble brisée alors que Gaza avec ses combattants continue à dire son mot.

Et de renchérir : « Les soldats ennemis et les colons que nous arrêtons à Gaza se comptent par des dizaines voire plus, je peux même dire qu’ils dépassent de loin ce nombre », en référence aux prisonniers détenus par d’autres factions de la résistance palestinienne.

Selon le quotidien israélien Yediot Aharonot, le nombre des colons et soldats israéliens capturés par les combattants palestiniens est estimé à 150 prisonniers.

Al-Nakhaleh a poursuivi : « Les combats qui ont eu lieu le long des colonies, les assauts contre les bases militaires (de l’occupation), la capture de leurs soldats qui ont abandonné leurs armes prouvent très bien à quel point leur armée est devenue faible. »

Et de souligner : « l’ennemi tente de restaurer son moral en détruisant les maisons et les bâtiments de Gaza et en tuant des civils, mais les prochains jours briseront cette illusion et cette folie ».