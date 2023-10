Le chef du bureau politique du Hamas, Ismail Haniyeh, a déclaré mardi que son mouvement avait informé toutes les parties contactées au sujet des prisonniers israéliens détenus par la résistance que ce dossier ne serait pas ouvert avant la fin de la bataille, et qu’il ne le serait qu’a un prix que la résistance acceptera.

Haniyeh a ajouté dans une déclaration à la presse : « Le Déluge d’al-Aqsa est une bataille palestinienne, dans sa décision et sa mise en œuvre. Cela ne diminue en rien notre conviction que tous les peuples de notre nation devraient y participer et entrer dans cette bataille, en particulier les forces de la résistance. »

Il a souligné : « Notre peuple palestinien dans la bande de Gaza a démontré une fois de plus qu’il est au niveau de la bataille Déluge d’Al-Aqsa, qui inaugure l’étape de la libération, et démontre sa capacité à résister, à défier et à consentir les sacrifices les plus lourds afin de recouvrer sa liberté et sa dignité »

Selon lui le peuple palestinien a aussi « contrecarré les plans de l’ennemi visant à séparer le peuple de sa vaillante résistance ».

Haniyeh a souligné : « les destructions et la brutalité pratiquées par le gouvernement de l’entité fasciste contre notre peuple héroïque à Gaza illustrent les résultats retentissants provoqués par les frappes d’al-Qassam et des factions de la résistance depuis le début de la bataille du Déluge d’Al-Aqsa ».

« Tout ce que fait l’occupation n’effacera pas la honte de la défaite qui lui a été infligée et qu’elle doit payer un lourd tribut pour ses crimes et son terrorisme», a-t-il conclu.

Source: Médias