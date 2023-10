L’ayatollah Sayyed Ali Al-Sistani, la plus haute réference religieuse en Irak a publié la déclaration suivante concernant les bombardements continus contre la bande de Gaza.

« Ces jours-ci, la bande de Gaza est soumise à des bombardements continus et à des attaques intenses qui sont rares et qui ont entraîné – jusqu’à présent – la mort de milliers de civils et blessé des milliers d’ innocents et provoqué le déplacement d’un grand nombre de plalestiniens sans compter la destruction de vastes zones résidentielles. Les bombardements ciblent diverses zones jusqu’à ce qu’il n’y ait plus d’endroit sûr où s’abriter.

Dans le même temps, l’armée d’occupation impose un siège étouffant à la bande de Gaza, qui l’a récemment privé d’eau, de nourriture, de médicaments et d’autres produits de première nécessité, causant le plus grand mal à la population, qui est impuissante, comme si elle voulait prendre le contrôle de la bande de Gaza et se venger d’elle et compenser sa perte retentissante et son grand échec lors des récents affrontements.

Cela se produit à la vue du monde entier, pire il y a ceux qui soutiennent ces actes criminels et les justifient sous prétexte de légitime défense !

Le monde entier est appelé à s’opposer à cette terrible brutalité et à empêcher les forces d’occupation de continuer à mettre en œuvre leurs plans visant à causer davantage de tort au peuple palestinien opprimé.

Mettre fin à la tragédie de ce peuple honorable – qui dure depuis sept décennies – en lui accordant ses droits légitimes et en mettant fin à l’occupation de ses terres usurpées est le seul moyen d’apporter la sécurité et la paix dans cette région. Sans cela, la résistance aux agresseurs continuera et le cycle de violence continuera à faire encore plus de victimes innocentes. Il n’y a de force qu’en Allah Tout-Puissant.

(25 – Rabi’ al-Awwal – 1445 AH) correspondant au (10/11/2023)

Bureau de Sayyed al-Sistani (que sa vie soit longue) – Najaf al-Achraf

Source: Médias