Le porte-parole des Brigades al-Qassam, branche armée du Hamas, Abou Ubeida a donné ce jeudi soir une énième déclaration télévisée en révélant certains détails sur les préparatifs de l’opération lancée samedi dernier, Déluge d’al-Aqsa et ses objectifs.

Selon lui « cette bataille a commencé là où s’est terminée la bataille Épée d’al-Qods » qui avait eu lieu en 2021 et « qui a unifié tous les terrains » .

« Depuis, la cadence de coopération avec l’Axe de la résistance s’est accrue et a évolué au sujet de l’avenir du conflit avec l’ennemi », a-t-il assuré.

Les principales idées de l’intervention d’Abou Ubeida :

Le titre de cette bataille est al-Aqsa, al-Qods et les détenus palestiniens.

Nous avons tiré 3500 roquettes sur l’enveloppe de Gaza et 1000 en dehors en même temps que l’attaque lancée par le Brigades al-Qassam.

Nous avons mobilisé 3000 combattants pour les opérations de manœuvres et 1000 pour les opérations de soutien, dans la grande clandestinité.

Nous avons veillé à dissimuler nos intentions, les entrainements et les mouvements avant l’exécution du Déluge d’al-Aqsa.

Nous avons commencé notre opération en détruisant la Division de Gaza que nous avons attaquée dans 15 points.

Nous avons déclenché la bataille en attaquant 25 positions militaires qui appartiennent toutes à l’escadron de commandement de Gaza et de soutien et nous avons réalisé un grand exploit opérationnel que les prochaines générations se rappelleront.

L’ennemi a commis une erreur stratégique et dangereuse et il n’a pu deviner nos intentions en dépit de la participation de plusieurs milliers de combattants et il n’a pu laisser fuiter le plan de la bataille.

L’ennemi commet les pires crimes contre les civils innocents et son commandement devrait avoir des comptes à rendre pour cela.

Nous maitrisons le cours de la bataille sur le terrain et nous affirmons que nous sommes entièrement disposés sur le plan défensif.

La menace de l’ennemi d’élargir le champ de son offensive sur le sol nous poussera à activer de nouvelles options qui lui infligent des pertes énormes en vies, en véhicules et en prisonniers.

Nous disons à l’ennemi si tu oses entrer à Gaza nous allons écraser ton armée.

Nous disons à notre peuple à al-Qods, attendez-vous à une victoire de Dieu. Et nous disons à nos détenus nous avons en notre possession assez de cartes comme prix d’échange pour votre liberté.

Nous demandons à toutes les forces vivantes, aux forces de la résistance, aux jeunes de la Cisjordanie, de l’intérieur, de la oumma d’embraser le sol sous les pieds de l’ennemi et de participer à la bataille Déluge d’al-Aqsa.

Source: Médias