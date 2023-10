Des experts des Nations Unies tenaient « Israël » pour responsable du ciblage de l’hôpital baptiste de Gaza.

Selon une déclaration publiée par des experts de l’ONU, » le raid sur l’hôpital a eu lieu après deux avertissements émis par Israël selon lesquels une attaque imminente contre l’hôpital aurait lieu s’il n’était pas évacué ».

Les experts de l’ONU ont dénoncé les bombardements d’hôpitaux et d’écoles comme des » crimes contre l’humanité », exigeant la prévention d’un génocide.

Le communiqué a souligné que « le siège complet imposé à Gaza, les ordres d’évacuation et le transfert forcé des résidents, ainsi que la privation des civils d’une assistance de base constituent une violation du droit international humanitaire et du droit pénal international ».

La déclaration des experts a également souligné que « compte tenu des déclarations faites par les dirigeants politiques israéliens et leurs alliés, accompagnées d’une action militaire à Gaza, et de l’escalade des arrestations et des meurtres en Cisjordanie, il existe un risque de génocide contre les Palestiniens ».

Source: Médias