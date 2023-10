Six responsables écossais du parti travailliste britannique ont démissionné de leurs fonctions à la suite d’un « ordre de censure émis par la direction du parti concernant les discussions sur Gaza, selon le site Internet The National .

Cela survient après que 9 membres travaillistes de la circonscription de Glasgow Kelvin ont quitté leurs fonctions, après que les partis travaillistes locaux ont reçu pour instruction de « ne pas soumettre de propositions sur Gaza ».

La branche avait prévu de discuter d’une proposition sur Gaza lors de sa réunion mensuelle, mais les membres ont ensuite reçu un e-mail indiquant que la situation ne devait en aucun cas être discutée.

La liste des responsables qui ont démissionné de la branche Édimbourg comprenait : Mike Cowley, Rory Scawthorn, Richard Parker, Hayley Griffin, Ilde Munro et Jim McKenzie.

Mais Cowley a clairement indiqué qu’il n’avait pas l’intention de suspendre complètement son adhésion et qu’ils restaient attachés au parti.

Cependant, il a ajouté : « Nous sommes désormais dans une position où nous nous sentons à l’aise pour traverser les lignes de parti et les allégeances politiques partisanes sur des questions comme Israël et la Palestine. »

Parallèlement, des milliers de personnes ont participé aujourd’hui samedi à plusieurs manifestations à travers le Royaume-Uni pour exprimer leur solidarité avec la Palestine et dénoncer l’agression en cours contre la bande de Gaza.

Environ 100 000 personnes ont manifesté samedi après-midi à Londres pour exiger « la fin de la guerre à Gaza » et pour soutenir les Palestiniens, après deux semaines de guerre continue.

Les participants ont scandé Palestine libre, brandissant des dizaines de drapeaux et banderoles palestiniennes sur lesquels on pouvait lire Gaza : Arrêtez le massacre et Arrêtez l’occupation .

« Pour nous, il est important d’être ici pour montrer notre solidarité et réfuter l’idée selon laquelle les musulmans sont contre les juifs et les Palestiniens contre les Israéliens », a déclaré David Rosenberg, 65 ans, membre d’un groupe juif à Londres.

De même, le député indépendant britannique et ancien leader du Parti travailliste, Jeremy Corbyn, a participé aux manifestations d’aujourd’hui, soulignant que « le siège doit cesser… les tueries doivent cesser et l’occupation doit cesser ».

Il y a quelques jours, Corbyn a appelé à la fin de l’occupation et des bombardements de Gaza et à l’instauration d’une paix juste et stable, soulignant que « priver des personnes innocentes de leurs droits fondamentaux tels que l’eau et l’électricité est immoral, en plus d’être illégal ».

Il avait déclaré à l’époque dans son discours : « Je dis à tous les dirigeants politiques de ce pays : ne tolérez pas les crimes de guerre et les punitions collectives du peuple palestinien, et si vous croyez au droit international et aux droits de l’homme, alors vous ne devriez pas pardonner ce qui se passe actuellement à Gaza, aux mains de l’armée d’occupation israélienne ».

Il a souligné que « l’ancien chef du parti travailliste britannique Jeremy Corbyn soutient la cause palestinienne et a appelé à plusieurs reprises le gouvernement de son pays à cesser d’exporter des armes vers Israël et à mettre fin à sa coopération militaire et sécuritaire avec ce pays ».

Le Parti travailliste d’opposition britannique a annoncé « qu’il ne permettrait pas à son ancien leader Jeremy Corbyn de se présenter sur ses listes aux prochaines élections, sous l’accusation d’antisémitisme. Il a également appelé des membres éminents du lobby sioniste à le tuer à cause de ses positions en faveur de la Palestine.

Source: Médias