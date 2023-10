Le mouvement de résistance islamique de la Palestine, Hamas, a averti que la poursuite de la guerre d’agression du régime israélien contre la bande de Gaza « rendrait la région entière hors de contrôle ».

Ismaïl Haniyeh, chef du bureau politique du Hamas, a lancé un avertissement le jeudi 26 octobre, au 20e jour d’une guerre acharnée menée par le régime israélien contre l’enclave côtière qui a jusqu’à présent fait plus de 7 000 martyrs, dont 3000 enfants.

« La poursuite de l’agression contre Gaza rendra toute la région incontrôlable. C’est devenu une question brûlante et personne ne peut en prédire le cours ou l’issue », a-t-il insisté.

Haniyeh a appelé le monde musulman, et toute l’humanité à soutenir la cause palestinienne. Le responsable du Hamas a cependant déclaré : « Au 20e jour de cette guerre, nous affirmons que la Résistance à Gaza se porte bien. »

Le régime israélien a lancé sa guerre contre la population civile de Gaza après que la Résistance palestinienne a lancé sa plus grande opération contre les colonies israéliennes depuis des années dans une offensive surprise, baptisée opération « Déluge d’Al-Aqsa », et ce en réponse aux crimes incessants du régime occupant contre le peuple palestinien.

Environ 1 500 soldats israéliens et colons ont été tués au cours de l’opération et des centaines d’autres ont été capturés par la Résistance palestinienne, en vue d’un accord d’échange avec les milliers de prisonniers palestiniens incarcérés dans les geôles de l’occupation.

« Cela fait 20 jours que, la Résistance, dirigée par les Brigades al-Qassam (branche militaire du Hamas), poursuit ses frappes, protège ses frontières et envoie un message fort », a indiqué M.Haniyeh.

« L’occupation ne pourra pas se relever en raison de la frappe stratégique et de la défaite retentissante qu’elle a subie », a-t-il renchéri.

« Le mouvement actuel ne doit pas s’arrêter là, et le Déluge d’Al-Aqsa doit se poursuivre dans l’intérêt des générations futures des forces de la Résistance », a-t-il souligné.

Et d’ajouter : « Cette bataille changera le cours de l’histoire et permettra d’atteindre les objectifs les plus élevés de ce peuple, qui a souffert d’une injustice historique. »

Téhéran réaffirme son soutien à la Résistance palestinienne

Le leader du Hamas a déclaré que la Résistance était un « mouvement de libération nationale », tandis que « le terrorisme, c’est l’occupant et ceux qui le soutiennent et gardent le silence sur les massacres ».

Réagissant à la crise humanitaire imposée par Tel-Aviv à la bande de Gaza en raison du blocage de l’approvisionnement en eau, en nourriture et en électricité du territoire assiégé depuis le début de la guerre, Haniyeh a affirmé : « J’appelle à l’ouverture de tous les points de passage, en particulier celui de Rafah, et à l’entrée de tout ce dont Gaza a besoin, sans restriction ni condition. »

« Nous appelons à la livraison rapide de tout ce dont Gaza a besoin, et il est inacceptable que l’ennemi contrôle ce qui devrait entrer dans la bande. »

Source: Avec PressTV