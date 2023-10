Le chef de la diplomatie iranienne a prévenu, le vendredi 27 octobre, que des groupes de la Résistance libanaise et palestinienne avaient « le doigt sur la gâchette ».

« D’après ce que j’ai compris et entendu de leurs plans, ils ont le doigt sur la gâchette. Vous savez, c’est beaucoup plus puissant et profond que ce que vous avez vu », a affirmé le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir-Abdollahian, parlant de ses récentes rencontres « avec les responsables de la résistance au Liban et aussi les groupes palestiniens ».

« C’est pourquoi je pense que si cette situation perdure et que des femmes, des enfants et des civils sont encore tués à Gaza et en Cisjordanie, tout sera possible », a-t-il ajouté sur la radio américaine NPR.

M.Abdollahian s’exprimait depuis le siège des Nations unies où il a participé à un débat sur le conflit de l’Assemblée générale de l’ONU.

Téhéran rappelle son soutien au peuple opprimé de la Palestine face aux « crimes bestiaux » du régime israélien

Et puis, lors d’une rencontre vendredi soir à New York avec le Secrétaire générale de l’ONU, le ministre iranien des Affaires étrangères a réitéré le soutien de la République islamique d’Iran au peuple opprimé de la Palestine face aux « crimes bestiaux » du régime israélien.

M.Abdollahian qui s’est rendu à New York pour participer à la session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations unies sur la Palestine, s’est entretenu avec le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres des dernières évolutions au Moyen-Orient et de la situation dans la bande de Gaza.

« La République islamique a placé le soutien constant aux luttes libératrices et à la résistance du peuple palestinien pour la pleine réalisation de ses droits humains, parmi les principes fondamentaux de sa politique étrangère », a affirmé le chef de la diplomatie iranienne.

« Téhéran condamne fermement le génocide du peuple palestinien par le régime de Tel-Aviv dans la bande de Gaza, où le régime occupant mène une guerre acharnée depuis les trois semaines passées», a-t-il dénoncé.

Au total, 3 038 enfants palestiniens ont tragiquement perdu la vie, selon le dernier bilan des morts qui dépasse les 7 400. Plus de 20 500 autres Palestiniens ont été blessés.

« Le silence de certains pays ainsi que le soutien des États-Unis ont encouragé le régime occupant dans ses attaques meurtrières contre les civils à Gaza et en Cisjordanie », a indiqué le Premier diplomate iranien.

Amir-Abdollahian a déclaré que « l’établissement d’une paix durable et juste dans la région ne serait possible qu’à travers la cessation complète de l’occupation de la Palestine, le retour des réfugiés dans leur patrie, la mise en œuvre d’un référendum réunissant tous les habitants d’origine de la Palestine et, la formation d’un État palestinien indépendant avec la ville sainte de Qods pour capitale ».

Pour sa part, Guterres a mis l’accent sur le rôle exceptionnel de l’Iran dans la région, appelant à la poursuite des efforts diplomatiques et politiques constructifs de la République islamique.

Il a qualifié la situation humanitaire actuelle à Gaza de catastrophique, exhortant toutes les parties à permettre une cessation immédiate de la guerre et le transfert de l’aide humanitaire vers l’enclave palestinienne.

Guterres a souligné que l’ONU insiste sur une résolution politique visant à résoudre la crise.

Source: Avec PressTV