Selon les observateurs, l’incursion terrestre israélienne contre la bande de Gaza a bel et bien été entamée depuis lundi.

Commentant les dernières évolutions sur le terrain, le porte-parole du Hamas Hazem Qassem a déclaré ce mardi que les forces israéliennes ont introduit leurs chars et véhicules dans les zones vides de la bande de Gaza

« L’ennemi a commencé à avancer depuis plusieurs axes et il a entrepris opérationnellement l’opération terrestre mais il ne veut pas l’annoncer pour des considérations spécifiques », a-t-il souligné.

Selon lui, l’ennemi avance depuis plusieurs axes et zones agricoles ou celle qui étaient habitées avant d’être pilonnées. « Il rentre à travers des axes faibles et bombardés sans réaliser d’exploits », assure-t-il.

Selon le chroniqueur d’al-Jazeera, les chars israéliens avancent sous la couverture d’un pilonnage intensif dans les deux axes nord-ouest et sud de la ville de Gaza où des combats violents sont signalés entre les résistants palestiniens et les forces de l’occupation.

Dans le nord-ouest de Gaza, les troupes israéliennes se trouvent à Beit Hanoun et Beit Lahia mais n’ont avancé que quelques centaines de mètres derrière la barrière de sécurité car elles font face à des combats violents.

Dans le sud-est de Gaza, il évoque une incursion de chars israéliens depuis l’est qui ont atteint l’artère Salaheddine laquelle traverse la bande de Gaza du nord vers le sud. Ces chars devraient continuer leur chemin pour atteindre l’artère al-Rachid qui longe le littoral de la bande de Gaza également du nord au sud. Le but de cette manœuvre est selon lui de couper la bande de Gaza au deux séparant son nord de son sud.

Dans la soirée, les Brigades al-Qassam ont assuré que leurs combattants ont détruit 4 véhicules israéliens dans une embuscade tendue dans la région Johr al-Dik à l’est de la bande de Gaza, à l’endroit où les forces israéliennes tentent cette brèche vers la mer.

Version des Brigades al-Qassam

L es Brigades al-Qassam ont fait état de combats à l’aube au poste-frontière Eretz situé au nord de la bande de Gaza, indiquant avoir détruit un véhicule à l’est de ce passage avec un engin piégé et deux roquettes al-Yassine 105.

Dans la matinée, ils ont signalé des tirs de feu sur des véhicules israéliens infiltrés dans la région al-Tawam, au nord-ouest de la bande de Gaza et en avoir endommagé 3 d’entre eux.

Au milieu de la journée, les Qassam ont indiqué avoir éliminé une force israélienne de 35 soldats qui étaient entrés dans un bâtiment où une embuscade les attendait à Beit Hanoun et avoir visé un bulldozer et un véhicule.

Vers 12 :30, Ils ont aussi assuré avoir ouvert le feu sur des véhicules israéliens qui se sont infiltrés au nord-ouest de la bande de Gaza avec des roquettes al-Yassine 105. Deux véhicules ont pris feu et un militaire israélien a été abattu à la distance zéro.

Les Qassam ont diffusé les images vidéo des accrochages entre leurs combattants et des soldats israéliens qui s’étaient infiltrés à l’ouest du poste-frontière Eretz, le dimanche dernier.

Ce jour-là, les Qassam avaient indiqué avoir bombardé ce poste-frontière avec des obus de mortier et des roquettes « pour couper les assistances aux véhicules en feu qui ont été visés dans l’entourage du poste ».

Ce poste-frontière avait été attaqué le 7 octobre dernier, lors du déclenchement de l’opérations Déluge d’al-Aqsa

Pour leur part, les Brigades al-Qods du Jihad islamique ont déclaré avoir visé un attroupement de véhicules infiltrés dans la région al-Atatrat dans la nord-ouest de la bande de Gaza. Selon al-Jazeera, c’est dans cette zone qui se situe dans l’axe nord-ouest que l’armée d’occupation tente d’investir ses chars et troupes.

Les Brigades al-Qods ont revendiqué aussi un pilonnage sur le poste-frontière Karam Abou Salem, avec des obus de mortier de calibre lourd ainsi que sur Kissouim et la position Mayqen

Version israélienne: 2 soldats tués



Les médias israéliens ont constaté que la cadence des combats a augmenté pendant la nuit et l’armée poursuit son avancée dans les zones citadines où les combats font rage.

L’armée israélienne a pour sa part dit avoir frappé hier lundi 300 cibles.

Son porte-parole a déclaré ce mardi : «nous menons de combats acharnés dans la bande de Gaza, et cela a un prix ».

Selon les médias, les menaces principales que les forces israéliennes affrontent sont les missiles anti chars, les obus de mortiers et les francs-tireurs embusqués.

Le journal israélien Maariv a reconnu que les forces israéliennes qui ont pénétré dans la bande de Gaza sont confrontées à une résistance féroce et à des affrontements directs avec des éléments de la résistance palestinienne, estimant que les plus grandes menaces sur le terrain sont les missiles antichars, les obus de mortiers, les tireurs d’élite et les drones explosifs.

L’armée israélienne a déclaré que deux soldats israéliens de la brigade d’infanterie Guivati ont été tués ce mardi et deux autres grièvement blessés dans la bande de Gaza.

Source: Divers