L’organisation Houthie au Yémen Ansarullah a revendiqué ce mardi des tirs de missiles et de drones destinés à frapper des cibles israéliennes et s’est engagée de poursuivre ses attaques contre Israël jusqu’à la fin de sa guerre contre la bande de Gaza.

Lors d’une intervention télévisée sur Al-Masirah TV, son porte-parole militaire le général Yahia Sarii a déclaré que des tirs de missiles balistiques et ailés et des drones piégés ont été tirés en direction de cibles sionistes dans les territoires occupés.

« Cette opération est la 3eme en soutien au peuple palestinien à Gaza. Nous assurons poursuivre l’exécution de frappes de qualité avec des missiles et des drones jusqu’à l’arrêt de l’offensive », a-t-il affirmé.

« Le peuple palestinien a pleinement le droit de se défendre et de recouvrer ses droits. Ce qui déstabilise la région et élargit le cercle du conflit, c’est la poursuite par l’entité ennemie sioniste de commettre des crimes et des massacres contre la population de la bande de Gaza et de toute la Palestine occupée », a-t-il conclu.

Selon l’AFP, l’armée israélienne avait affirmé plus tôt avoir détecté un engin volant « hostile » au large de la ville d’Eilat, une station balnéaire sur la mer Rouge, où ont retenti les sirènes d’alerte. L’incident n’a représenté « aucune menace ou risque aux civils », a-t-elle précisé.

Après le drone, les médias israéliens ont fait état qu’un missile sol-sol a été lancé depuis la région de la mer Rouge mais il a été intercepté par le système Hitz.

Selon le correspondant de la télévision israélienne Channel 13, deux autres missiles ont été interceptés par l’aviation israélienne loin d’Eilat.

A l’aube du lundi, des médias israéliens avaient rapporté qu’un missile balistique lancé depuis le Yémen a été intercepté par la marine américaine au nord de la mer Rouge.

Un missile iranien

Le correspondant des affaires militaires de Channel 13, Or Heller, a déclaré : « Les militants du Yémen ont tiré un missile sol-sol iranien, d’une portée de 1 000 à 15 000 kilomètres.»

Il a également constaté que celui-ci ne ressemblait pas au missile Qassam, soulignant qu’il s’agissait d’un missile transportant des centaines de kilogrammes de matières explosives. Il a souligné que « pour la première fois, un missile Hatez-2 a été lancé depuis le centre d’Israël et a rencontré le missile yéménite à 100 kilomètres au sud d’Eilat, au fond de la mer Rouge, loin des frontières d’Israël, et également en dehors de l’atmosphère ».

Il a poursuivi en disant : « Nous parlons d’un missile iranien « original » (il l’a dit en arabe). Cela signifie qu’il ne s’agit pas d’une copie, mais plutôt d’un missile iranien, que les Iraniens ont transféré aux Houthis jusqu’à ce que le jour de l’attaque l’ordre soit donné. »

Source: Divers