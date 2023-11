Le journal israélien Haaretz a révélé l’intention de l’armée d’occupation israélienne de recruter des colons qui n’avaient jamais servi dans l’armée, dans le but de sécuriser les colonies religieuses en Cisjordanie occupée.

Selon le journal, il est prévu que les recrus suivront des cours de formation sur deux types de fusils pendant trois semaines, après quoi ils seront stationnés dans les colonies avec des armes militaires.

Les candidats au recrutement ont été invités à remplir un formulaire dans lequel il leur était demandé d’indiquer leur degré de religiosité, et de choisir entre plusieurs niveaux mentionnés dans le formulaire, qui sont orthodoxes, nationaux religieux, ultra-orthodoxes, religieux ou autres, et que les candidats doivent être âgés de 27 à 50 ans et n’avoir pas servi dans l’armée.

Le journal israélien a indiqué que parmi les colonies dont la responsabilité d’en assumer la sécurité relèvera de ces colons sont celles dans lesquelles les extrémistes sont exclusivement présents dont entre autres Evi Ha Nahal, Maale Amos , Emanuel , Beitar, et autres,

Le 11 octobre, quelques jours après le début de la bataille Déluge d’Al-Aqsa, le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, a annoncé depuis la colonie de Sderot située dans l’enveloppe de Gaza, son intention de distribuer davantage d’armes contre les colons, déclarant : « Cette guerre a montré à quel point les civils doivent être armés ».

Selon France info, le ministre israélien de la Sécurité nationale a annoncé la distribution gratuite de 10 000 armes à feu, à destination des colons volontaires.

Un centre de formation d’autodéfense israélien, situé en Cisjordanie occupée, fait le plein. Six jours sur sept, des colons de Goush Etzion, l’une des colonies juives, s’y entraînent.

