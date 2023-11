Mardi soir, les médias militaires yéménites ont publié des images de lancement d’une série de drones vers diverses cibles de l’ennemi sioniste en Palestine occupée, dans le contexte du soutien du Yémen au peuple palestinien, face à l’agression israélienne en cours sur la bande de Gaza. Bande.

Hier lundi, le porte-parole des forces armées yéménites, le général de brigade Yahya Saree, a annoncé le lancement d’une série de drones sur plusieurs cibles sensibles de l’occupation israélienne dans les territoires occupés, soulignant que « parmi les résultats de l’opération figuraient la cessation des mouvements dans les bases et aéroports ciblés pendant plusieurs heures ».

Jusqu’à présent, Sanaa a lancé un certain nombre de frappes contre les forces d’occupation israéliennes, en lançant un certain nombre de missiles ailés et de drones, sur des cibles militaires israéliennes vitales et stratégiques dans la colonie d’Eilat et dans le Néguev, au sud de la frontière de la Palestine occupée .

Source: Médias