Le Grand Mufti du Sultanat d’Oman, Cheikh Ahmed bin Hamad Al-Khalili, a salué la réponse iranienne à l’agression israélienne, la qualifiant de « ferme et réconfortante », soulignant qu’elle constitue « une lueur d’espoir quant à la fin irréversible de l’occupation sioniste de la Terre Sainte ».

Dans un communiqué publié sur le réseau social X, le Mufti Al-Khalili s’est déclaré satisfait de ce qu’il a décrit comme « la position ferme adoptée par la République islamique d’Iran », soulignant que cette démarche ouvre un nouvel horizon vers la libération de la Palestine et la fin des souffrances du peuple palestinien.

Cheikh Al-Khalili a également salué les efforts humanitaires en cours pour lever le siège de la bande de Gaza, déclarant : « Il est réconfortant de voir des convois de secours arriver du monde entier, pour lever le siège sur la chère et inébranlable terre de Gaza. »

Ces déclarations interviennent après le lancement par Téhéran de l’opération « Promesse tenue 3 » contre l’occupation israélienne, ciblant Tel-Aviv et son sud, ainsi que les régions du Néguev, Jérusalem, le lac de Tibériade, Haïfa, Bir as-Sabaa (Beer-Sheva) et la Galilée au nord avec plusieurs missiles.

Cette opération était une réponse à l’agression de l’occupation contre diverses régions d’Iran, qui a visé des installations nucléaires et militaires ainsi que des zones résidentielles. Elle a conduit au martyre de commandants des Gardiens de la révolution, de scientifiques nucléaires et de plusieurs dizaines de civils, dans le contexte du siège et de l’agression israéliens en cours sur la bande de Gaza.