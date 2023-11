Les médias israéliens ont rapporté ce mercredi « qu’Israël connait la pire des situations depuis sa création en termes de conditions d’ouverture d’une guerre sur le front nord contre le Hezbollah ».

L’ancien vice-président du Conseil national de sécurité israélien, Eran Etzion, a qualifié, lors de son entretien sur la chaîne israélienne Kan, l’initiative d’ouvrir un front dans le nord avec l’ennemi le plus puissant à la frontière (le Hezbollah) de stupidité stratégique ».

Etzion a déclaré que « la capacité d’Israël à changer la réalité sécuritaire dans le nord existe dans une certaine mesure, mais notre capacité à éliminer, neutraliser et eradiquer le Hezbollah de la surface de la terre n’existe pas avec Israël ».

Etzion a proposé de répondre à la menace du Hezbollah dans le nord d’une manière sage et prolongé, « par un nouveau gouvernement israélien et non par le gouvernement défaillant actuel ».

Il a également appelé plus tard le gouvernement israélien qui a préparé un nouveau plan pour le front nord sans s’appuyer sur la résolution 1701, qui a mis fin à la Seconde Guerre du Liban ». Quant à la solution pour affronter le Hezbollah, Etzion a souligné qu’elle » n’existe pas à l’heure actuelle ».

Il a expliqué « qu’ Israël ne devrait pas semer l’illusion parmi les colons qu’ils retourneront dans les colonies après avoir éliminé le Hezbollah à la frontière, mais plutôt qu’ils reviendront avec le Hezbollah à la frontière ».

Le colonel de réserve d’occupation israélienne, Kobi Merom, a déclaré « qu’Israël est dans une guerre d’usure dans le nord », ajoutant que « c’est le Hezbollah qui prend l’initiative, tandis que l’armée israélienne est en état de défense et ne fait que réagir et se retirer, parce que le cabinet a décidé que la priorité était dans le sud ».

Plus tôt, les médias israéliens ont souligné que l’occupation « est en état de défense dans le nord, où nous subissons des frappes et recoltons des blessés », soulignant que « le Hezbollah a appris à se fortifier et à maitriser les techniques de l’armée de l’air ».

Récemment, les médias israéliens ont beaucoup évoqué « l’existence d’inquiétudes israéliennes concernant le front nord avec le Hezbollah », soulignant que « ce front constitue un énorme défi pour l’occupation ».

L’inquiétude de l’occupation concernant le front nord s’accroît, avec la poursuite des opérations de la Résistance islamique au Liban – le Hezbollah – en soutien à la résistance palestinienne, qui intervient également en réponse aux attaques de l’occupation contre les villages du sud du Liban.

Source: Médias