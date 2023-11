Une délégation dépêchée par le secrétaire général du Hezbollah sayed Hassan Nasrallah a rendu visite mercredi 15 novembre à la rescapée Hoda Hijazi qui a échappé au raid meurtrier perpétré par l’armée israélienne qui a coûté la vie à sa mère et ses trois filles au sud du Liban.

« Sayed Nasrallah a été très ému pour deux raisons, la première fois lorsqu’il a appris cet évènement et ce crime atroce, et la seconde lorsqu’il a visionné la vidéo d’al-Manar » a dit cheikh Ali Jaber qui était à la tête de cette délégation qui s’est rendue à l’hôpital cheikh Ragheb Harb de Nabatiyeh où Hoda (43 ans) est hospitalisée.

Et de poursuivre : « Tu es la source de notre fierté, comme le sont nos moudjahidines et nos résistants qui ont ébloui le monde. Vous, les familles de martyrs et des blessés, vos paroles sont emplies de dignité et de grandeur. Certains au Liban ne peuvent les comprendre. Vous avez donné l’exemple le plus éloquent qui représente l’environnement la résistance et son public ».

Haja Hoda lui a répondu : « Son excellence sayed Nasrallah est le maitre de la résistance et notre père spirituel. Je suis prête à sacrifier ma vie et celle de ma famille et tout ce que nous possédons devant toi, petit-fils du prophète ».

Le 5 novembre dernier, un drone israélien a bombardé la voiture qu’elle conduisait sur la route reliant les deux villages frontaliers Aïtaroun et Aïnata, tuant sa mère Samira Ayoub et ses trois filles Rimas, Taline et Inès. Hoda avait alors été grièvement blessée.

La Résistance islamique avait alors riposté à cet assassinat en bombardant la colonie Kiryat Shmona avec des roquettes Grad (Katiousha).

Autant le martyre de ses trois filles âgées de 4 à 12 ans, et de sa mère qui a ému les Libanais, ses propos lors de la première interview qu’elle a accordée à la télévision al-Manar a fait un buzz sur les réseaux sociaux.

Elle y a transmis sa première impression lors du martyre de sa mère et ses filles, épatant de voir sa patience alors qu’on s’attendait à voir une femme effondrée.

« J’ai senti que des mains blanches les ont prises de moi pour les emmener vers un monde meilleur » a-t-elle dit.

(Voir ci-dessous des extraits sous-titrés de l’interview)

Source: Al-Manar