Le jeune homme, Asaad Ali Al-Damj (33 ans), est tombé en martyri et trois autres ont été blessés, dont un grièvement, à l’aube dimanche, lorsqu’un drone de l’occupation israélienne a bombardé une maison du camp de Jénine.

Des témoins ont déclaré qu’un drone de l’occupation a bombardé avec au moins un missile une maison à proximité de l’hôpital gouvernemental Khalil Suleiman, tuant le jeune homme Al-Damj et blessant trois autres personnes. Tandis que les forces d’occupation ont empêché les ambulances d’atteindre les lieux pour évacuer les blessés.

Les médias palestiniens ont rapporté un survol intense des drones de l’occupation du camp de Jénine.

Des forces importantes de l’armée d’occupation, accompagnées d’un bulldozer militaire, ont pris d’assaut la ville de Jénine dans plusieurs directions, en tirant des balles, encerclant l’hôpital gouvernemental, le siège de la Société du Croissant-Rouge et l’hôpital Ibn Sina, et ont déployé leurs tireurs d’élite sur les toits de certains immeubles .

L’occupation a également détruit au bulldozer plusieurs rues des quartiers de la ville et de la périphérie du camp de Jénine, et a attaqué un certain nombre de maisons dans les régions de Jabriyat, Al-Hadaf, Talat Al-Ghabz et à la périphérie du camp , détruisant un grand nombre de véhicules.

4 citoyens, dont un enfant, sont tombés en martyriet 6 autres ont été blessés par balles réelles, hier soir, lors de l’assaut de la ville de Jénine par les forces d’occupation.

Les martyrs sont : Ammar Mohammad Abu Al-Wafa (21 ans), Ahmed Abu Al-Hija (20 ans), Mohammad Mahmoud Freihat (27 ans) et l’enfant Mahmoud Khaled Abu Al-Hija (17 ans) d’Al-Yamoun.

Le directeur de l’hôpital gouvernemental de Jénine a affirmé que les forces d’occupation ont pris d’assaut la ville de Jénine, encerclé l’hôpital et fermé toutes ses entrées, exigeant que les citoyens partent.

Le ministère palestinien de la Santé a fait état de la mort de deux martyrs, dont l’un était le jeune homme Uday Misbah Sanubar (30 ans) à Yatma, au sud de Naplouse, lors d’affrontements avec les forces d’occupation israéliennes à l’aube, et l’autre a été tué par balles d’occupation à Jénine ce matin.

Des sources du Croissant-Rouge palestinien ont indiqué que le jeune homme, Uday Snobar, avait été touché au visage par une balle réelle lors d’affrontements avec l’occupant suite à la prise d’assaut du village.

Les résistants de la ville de Jénine ont fait face à des tentatives d’assaut contre l’armée d’occupation, ce qui a coïncidé avec le déclenchement des sirènes à Jénine et dans son camp.

Les Brigades Al-Qods , les Brigade de Jénine et Brigades des Martyrs d’Al-Aqsa ont rapporté que de violents affrontements ont eu lieu contre les forces d’occupation et les véhicules pénétrant dans les environs du camp.

Les Brigades des Martyrs d’Al-Aqsa ont rapporté qu’une jeep militaire des forces d’occupation prenant d’assaut la ville de Jénine avait été ciblée par un engin explosif provoquant des victimes à l’intérieur.

Un blessé a été enregistré par des balles de l’occupation devant la prison Ofer, à l’ouest de Ramallah, et un autre enfant a été blessé par des fragments de balles de l’occupation dans le village d’Asira al-Qibliya, au sud de Naplouse, coïncidant avec le déclenchement des affrontements dans le village de Madame.

Les forces d’occupation ont abattu deux jeunes hommes au nord de la ville d’Hébron. Les forces d’occupation ont également pris d’assaut la ville de Beitunia, à l’ouest de Ramallah.

Jihad islamique : ce qui se passe en Cisjordanie n’est pas loin de l’agression à Gaza

Le mouvement du Jihad islamique a déclaré ce dimanche dans un communiqué que « l’armée d’occupation israélienne a intensifié sa guerre de génocide et de destruction contre le peuple palestinien, ses terres et ses biens », ajoutant que « ce qui s’est passé la nuit dernière à Jénine témoigne de l’ampleur de l’agression et du terrorisme visant le peuple palestinien ».

Dans son communiqué, le Jihad islamique a affirmé qu’ un des commandant des Brigades Al-Qods, le moujahed Asaad Al-Damj est tombé en martyr », soulignant que » ce qui se passe en Cisjordanie n’est pas loin du l’agression à Gaza, qui est une guerre sioniste dont le but est d’anéantir et de déplacer le peuple palestinien et de mettre en œuvre le plan d’annexion et d’expansion colonial ».

Le communiqué a souligné « qu’il faut affronter cette guerre partout », ajoutant que « notre peuple ne se rendra pas face à cette agression et au terrorisme, et nous combattrons l’ennemi avec tout ce que nous avons, et nous sommes convaincus que le mal sioniste prendra fin et disparaîtra. »

Le textea salué le peuple palestinien du monde entier, appelant les masses à « poursuivre leurs manifestations de soutien et de soutenir la résistance, la vaillante Gaza et la révolutionnaire Jénine ».

En conclusion, le communiqué souligne « l’importance de l’implication de toutes les forces nationales et mouvements populaires dans la bataille pour défendre notre existence, notre terre et nos lieux sacrés ».

Source: Médias