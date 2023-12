Le président Ebrahim Raïssi a déclaré que l’Iran et Cuba ont une position commune sur la nécessité de former une coalition pour soutenir le peuple palestinien opprimé sur différents continents, en coopération avec les pays alliés.

Raïssi a fait ces remarques lors d’une réunion avec son homologue cubain Miguel Díaz-Canel, en visite à Téhéran pour une visite historique. Au cours d’une cérémonie organisée lundi matin au complexe historique et culturel de Saadabad, Raïssi a accueilli Díaz-Canel, arrivé dimanche soir à Téhéran pour la première visite d’un président cubain après la visite de l’ancien dirigeant Fidel Castro en Iran il y a 22 ans.

Le président iranien a dénoncé le silence assourdissant de la communauté internationale sur le génocide israélien à Gaza, affirmant qu’aucune organisation internationale ne tente d’arrêter la machine de guerre israélienne.

« Malheureusement, les États-Unis et l’Occident soutiennent ces crimes déchirants », a déclaré Raïssi, fustigeant ceux qui prétendent défendre les droits de l’homme pour avoir soutenu les crimes contre l’humanité d’Israël.

Il a exprimé ses regrets face à l’inefficacité des systèmes internationaux qui n’ont pas réussi à arrêter la « machine de guerre que les États-Unis ont fournie au régime sioniste ».

« Les Nations Unies, le Conseil de sécurité, la Ligue arabe et d’autres organismes mondiaux ont perdu leur efficacité », a déclaré le président iranien.

Il a souligné la nécessité de mettre fin au système international injuste actuel et de former un système mondial juste qui soutient les peuples opprimés et prévient l’oppression.

Raïssi a déclaré que les Iraniens et toutes les nations sont attristés par le fait que les ennemis attaquent le peuple palestinien, qui veut défendre sa patrie et ses vies.

« Le régime sioniste tue le peuple palestinien par des [actes de] racisme, de génocide et de crimes contre l’humanité et massacre des femmes et des enfants », a ajouté le président iranien.

Il a noté que depuis le début de l’attaque à grande échelle du régime de Tel-Aviv contre Gaza le 7 octobre, plus de 6 000 enfants palestiniens et plus de 4 000 femmes ont été tués, réaffirmant le soutien de la République islamique au peuple palestinien.

Díaz-Canel a, pour sa part, déclaré que Cuba condamnait le meurtre de milliers de Palestiniens par Israël et appelait à l’établissement immédiat d’un cessez-le-feu à Gaza qui préparerait le terrain à la formation d’un État palestinien indépendant.

Il a ajouté que l’Iran et Cuba appellent à des efforts internationaux pour condamner les actes de génocide commis par Israël contre le peuple palestinien.

Le président cubain a également critiqué les États-Unis pour leur ingérence dans les affaires intérieures de l’Iran et a déclaré que La Havane défendait le droit légitime de Téhéran à déterminer son propre sort.

L’Iran et Cuba signent sept documents et accords de coopération

En présence des présidents iranien et cubain, les hauts responsables des deux pays ont signé sept documents et accords visant à améliorer la coopération bilatérale.

Raïssi et Diaz-Canel ont également publié un communiqué commun sur le renforcement des relations stratégiques entre Téhéran et La Havane.

Selon les documents, l’Iran et Cuba renforceront leur coopération dans divers secteurs de la science et de la technologie, de la santé, de l’agriculture, de l’énergie et des mines, des communications et de la médecine.

Le président cubain, qui dirige une délégation politico-économique de haut rang, a été accueilli à son arrivée par le ministre iranien de la Santé et de l’Éducation médicale, Bahram Einollahi, à l’aéroport Mehrabad de Téhéran.

Il devrait rencontrer certaines autorités iraniennes et visiter une exposition des dernières réalisations irano-cubaines dans les domaines médical et pharmaceutique.

En juin dernier, le président Raïssi s’est rendu à La Havane et a rencontré son homologue cubain pour parapher six accords visant à élargir la coopération économique, politique et judiciaire bilatérale.

Source: Press TV