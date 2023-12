La compagnie de radiodiffusion israélienne a publié, le jeudi 7 décembre, des photos et une vidéo des dizaines de Palestiniens de la bande de Gaza emmenés nus dans ce temps froid vers des centres de détention israéliens.

Les Palestiniens qui ont été détenus sont apparus dans la rue en sous-vêtements dans une scène choquante, entourés par un certain nombre de soldats israéliens.

Une photo montre des détenus menottés et en sous-vêtements dans une rue de Gaza, sans préciser le lieu.

Sur une autre photo, des détenus paraissent entassés à l’arrière d’un camion militaire israélien.

La source israélienne a déclaré que: « Les forces de l’armée d’occupation israélienne ont arrêté des dizaines d’hommes lors d’une opération dans le nord de la bande de Gaza. »

Et d’ajouter : « L’objectif est de vérifier si certains d’entre eux sont des militants ou des activistes du Hamas. »

Cette même source avait précédemment déclaré « qu’Israël avait arrêté 700 Palestiniens à l’intérieur de la bande de Gaza depuis le début de la guerre ».

Husam Zomlot, l’ambassadeur palestinien en Grande-Bretagne, a commenté jeudi les photos des détenus à Gaza, déclarant : « Les médias israéliens n’ont pas montré le massacre d’enfants palestiniens et de civils innocents, ni la destruction complète de Gaza. Mais elles n’ont pas hésité à montrer ces images brutales des forces d’occupation israéliennes arrêtant et déshabillant des civils appréhendés d’un abri de l’ONU à Gaza. Cela illustre des périodes les plus sombres de l’histoire de l’humanité. Il est grand temps que le monde parle d’une seule voix et exige – et impose – un accord immédiat et permanent ».

Israel media did not show the mass murder of Palestinian children and innocent civilians, or the mass destruction of Gaza. But Israeli media has no qualms about showing these savage images of Israeli occupation forces detaining and stripping civilians taken from a UN shelter in… pic.twitter.com/XCQtullKCU

— Husam Zomlot (@hzomlot) December 7, 2023