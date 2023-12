La Résistance islamique en Irak a annoncé aujourd’hui lundi que « la base américaine Ain al-Assad, dans l’ouest du pays, a été ciblée par un drone », notant que « des tirs directs ont été réalisés ».

Ce ciblage est le deuxième consécutif aujourd’hui, et il intervient en réponse aux massacres israéliens contre des civils à Gaza.

Plus tôt dans la journée, la résistance irakienne a ciblé la base d’occupation américaine d’Al-Shaddadi, au sud de la ville syrienne d’Al-Hasakah, avec une grande salve de missile, soulignant qu’il s’agissait d’un coup direct.

Une source sur le terrain a déclaré « qu’un certain nombre de missiles sont tombés sur la base américaine d’Al-Shaddadi », notant que « l’un des missiles a touché un quartier général des militants des FDS à proximité de la base ».

Il a souligné « qu’un drone américain était tombé près de la route Al-Shaddadi-Tal-Jair, au sud d’Al-Hasakah », soulignant que « les forces américaines avaient imposé un cordon de sécurité dans la zone ».

Au même moment, des sources locales ont rapporté le bruit d’explosions à proximité de la base militaire américaine de Green Village, près du champ d’Al-Omar, dans la campagne orientale de Deir ez-Zor.

Le chef des Brigades irakiennes du Hezbollah, Abu Ali Al-Askari, a affirmé que « les opérations de résistance contre l’occupation américaine se poursuivront jusqu’à ce qu’elle soit retirée d’Irak » .

Dans ce contexte, le Département américain de la Défense (Pentagone) a annoncé que le rythme des attaques contre l’armée américaine en Irak et en Syrie a augmenté de 45 % au cours des trois dernières semaines.

Il existe des inquiétudes quant à la survie des forces américaines dans les deux pays, selon le magazine The American Conservateur , soulignant que les forces américaines risquent inutilement la vie de leurs soldats, en raison de la paralysie politique et du manque de moyens d’action et de courage politique.

Il convient de noter que la résistance a ciblé des dizaines de fois des bases américaines en Syrie et en Irak, à l’aide de grenades propulsées par fusée, de drones et de missiles balistiques à courte portée.

Source: Médias