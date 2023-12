La Résistance islamique au Liban – Hezbollah a annoncé avoir pris pour cible un char Merkava près du site d’Al-Malikiyah, soulignant que le ciblage a été effectué avec des armes appropriées, ce qui a conduit à sa destruction et causé des morts et blessés parmi ses occupants.

Le communiqué de la résistance indique que le ciblage a eu lieu à 15h30 précisément et s’inscrit dans le cadre des opérations militaires de soutien au peuple palestinien inébranlable dans la bande de Gaza et à sa résistance.

Au Liban-sud, des tirs directs ont été lancés depuis le Liban, touchant une cible militaire israélienne à Al-Malikiyah, en plus de tirs directs visant les sites israéliens Barkat Risha et Hadab Al-Bustan dans le secteur ouest du sud du Liban.

Aussi, une salve de missiles a été tirée vers la Haute-Galilée et le Dôme de fer a tenté de les intercepter.

Par ailleurs, notre correspondant a rapporté que l’occupation a lancé une série de raids aux abords des villes de Shihin al-Jabain et Tayr Harfa, en plus d’un raid de drone qui a visé les abords de la ville d’Aitaroun.

Il a ajouté que les bombardements de l’artillerie israélienne ont ciblé Tal Al-Awaida, à la périphérie de la ville de Taybeh, et que l’artillerie de l’occupation israélienne a tiré des obus au phosphore à la périphérie de la ville frontalière d’Aitaroun, au sud du Liban.

Pendant ce temps, les médias israéliens ont rapporté que des sirènes ont retenti dans les colonies de Dishon, Al-Malikiyah, Yiftah et Ramot Naftali, en plus de Kiryat Shmona et d’un certain nombre de colonies du nord de la Palestine occupée.

Plus tôt dans la journée, la Résistance islamique au Liban a annoncé le ciblage du site de Metula, dans le secteur oriental de la frontière libanaise avec la Palestine occupée, expliquant qu’il a été effectué avec des armes appropriées et que des victimes ont été confirmées sur le site israélien.

Par ailleurs, la Résistance Islamique au Liban – Hezbollah -a annoncé le martyr de quatre de ses combattants: les martyrs Mohammad Hassan Jaafar Makki, surnommé Zulfikar , de la ville de Mahrouna, au sud du Liban,

Ahmed Hussein Al-Haj Ali, surnommé Youssef Montaser , de la ville d’Al-Halousiyah, au sud du Liban,

Mohammad Nimah Sorour, de la ville d’Aita al-Shaab au sud du Liban,

et Ali Imad Moussa, de la ville de Qasiba, au sud du Liban, soulignant qu’ils se sont tombés en martyr en accomplissant leur devoir jihadiste.

Source: Médias