L’armée d’occupation israélienne a annoncé, ce mercredi, que le nombre de militaires abattus depuis le début de l’invasion terrestre de la bande de Gaza a atteint 164 officiers et soldats, ce qui porte à 498 le bilan total des morts depuis le début de la guerre.

Le nombre des blessés dans les rangs de l’armée a atteint 2 066 durant cette période, dont 874 blessés lors de l’incursion terrestre dans la bande de Gaza.

Plus tôt dans la journée, l’armée d’occupation a reconnu la mort de trois nouveaux soldats dans ses rangs, lors des combats terrestres en cours avec la résistance palestinienne dans le nord de la bande de Gaza.

En vertu de la clause «publication autorisée», les médias israéliens ont révélé leurs grades et les unités et formations dans lesquelles ils opéraient, précisant qu’il s’agit d’un officier et deux soldats, tous membres du bataillon « Shaked », l’un des bataillons d’élite de la « Brigade Guivati ».

De son côté, le site Yediot Aharonot a rapporté que l’armée d’occupation a autorisé l’annonce que cinq de ses militaires ont été grièvement blessés lors de combats dans le nord de la bande de Gaza, dont un officier et quatre soldats.

Il convient de noter que l’institution militaire israélienne impose un contrôle strict sur la publication du nombre des morts et des blessés au sein de l’armée.