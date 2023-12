Plusieurs opérations anti israéliennes ont été réalisées ce mercredi 27 décembre par la Résistance islamique, branche armée du Hezbollah.

Le correspondant d’al-Jazeera a dénombré 80 roquettes et obus qui ont été tirés en direction des positions israéliennes dans les hameaux de Chebaa occupés, la Haute Galilée et la Galilée occidentale.

La plus importante est sans doute celle qui a été revendiquée dans l’après-midi, indiquant avoir mené des attaques conjointes au moyen de drones d’attaque et de tirs de mitrailleuses et d’artillerie contre des concentrations de militaires israéliens et leurs équipements à l’arrière des hameaux de Chebaa occupés assurant y avoir causé des pertes certaines.

Cette frappe a été confirmée par le porte-parole de l’armée d’occupation israélienne qui a assuré que trois drones piégés ont frappé des cibles dans la zone de Har Dov, appellation hébraïque des fermes de Chebaa occupées.

La Résistance islamique avait auparavant fait état de 5 opérations dans plusieurs communiqués « en soutien à notre inébranlable peuple palestinien dans la bande de Gaza et en soutien à sa résistance courageuse et honorable ».

L’une d’entre elle a visé à 10h00 une nouvelle position du commandement israélien à proximité d’un site naval, proche de Naqoura, dans le secteur occidental de la frontière.

A 12H00, les combattants de la résistance ont tiré des missiles guidés sur une tente d’une force spéciale dans le sud du site d’Al-Dhahira, y causant des tués et des blessés.

A 12h15, c’est le site israélien Hadab al-Bustan qui a été bombardé.

A 13h00, la Résistance islamique a rapporté avoir visé avec des missiles Burkan le site de Khirbet Maar et les plates-formes d’artillerie qui s’y trouvent ainsi que les attroupements des forces d’occupation, entrainant des pertes confirmées.

En outre, vers 16 :30, un communiqué de la résistance a rendu compte de tirs de 30 roquettes Katioucha contre la colonie de Kiryat Shmona en riposte au bombardement israélien des maisons civiles à Bint Jbeil. Les médias israéliens ont rapporté qu’une fuite de gaz s’est produite dans la colonie après cette attaque.

Des images sur les réseaux sociaux ont montré des bâtiments touchés par des roquettes dans cette colonie. Les médias israéliens ont indiqué que le système anti missile israélien Dôme de fer a intercepté seulement 3 roquettes tirées par le Hezbollah tandis que les autres projectiles se sont abattus sur les maisons et les rues de la colonie, causant des dommages.

Agressions israélienne contre Bint Jbeil



Dans la nuit de mardi à mercredi, l’aviation de l’occupation israélienne avait lancé une frappe aérienne contre des maisons civiles dans la localité de Bint Jbeil, au sud-Liban.

Le correspondant d’Al-Manar a rapporté que l’agression sioniste a entraîné le martyre des citoyens Ali Bazzi, de son frère Ibrahim et de l’épouse de ce dernier, Chourouk Hammoud.

Les martyrs Ibrahim Bazzi et son épouse Chourouk Hammoud

Selon les témoignages, Ibrahim Bazzi, vivant en Australie, était revenu au Liban il y a trois jours pour emmener son épouse avec lui.

L’agression a causé des dégâts matériels dans les habitations environnantes.

Par ailleurs, le correspondant d’Al-Manar a rapporté qu’un char Merkava stationné derrière les maisons de la colonie Metulla a visé la nuit une maison de la localité de Kafarkela avec un obus, tandis que des mitrailleuses lourdes et des bombes tiraient de lourdes rafales vers certains quartiers de cette localité méridionale.

Ce matin, notre correspondant a indiqué que les positions ennemies sionistes dans les hauteurs de Kafarchouba et les fermes de Chebaa le long de la frontière dans le secteur oriental ont bombardé les forêts frontalières. Un char Merkava a également tiré 4 obus vers la périphérie d’Aita al-Chaab, et un autre char a tiré 4 obus en direction de la zone d’Al-Hamams, au sud de la localité de Khiyam.

Martyr sur la voie d’Al-Quds

La Résistance a en outre annoncé le martyre du combattant sur la voie d’Al-Qods Ali Bazzi, originaire de la ville de Bint Jbeil, au sud-Liban.

Vidéos

Mardi soir, le Média de guerre de la Résistance a diffusé les vidéos de deux opérations contre les attroupements de l’occupation dans les colonies de Doviv et de Ramot Neftali (village occupé de Nabi Youchaa).

La Résistance a aussi diffusé ce mercredi les images vidéo de double tir réalisé mardi 26 décembre contre une position militaire israélienne récemment établie dans la colonie Shomera dans le nord de la Palestine occupée.

Commentant ces images, des médias israéliens ont déclaré : « Cette humiliation ne peut pas se poursuivre ». Mardi, la radio de l’armée d’occupation israélienne avait indiqué que des soldats ont été blessés dans cette attaque réalisée via un obus guidée.

Le bras armé du Hezbollah mène depuis le 8 octobre des opérations anti israéliennes en soutien au peuple palestinien dans la bande de Gaza, soumis à une sanguinaire guerre israélienne sans précédent.

Source: Médias