La députée démocrate du Michigan, Rashida Tlaib, a qualifié le Premier ministre Benjamin Netanyahu de « maniaque génocidaire », fustigeant les législateurs américains qui ont rencontré le Premier ministre israélien.

« Chaque membre du Congrès qui s’assoit avec ce meurtrier soutient un criminel de guerre », a écrit Tlaib dans une story Instagram mercredi. « Nous n’oublierons jamais ».

« Je suis tellement malade et fatiguée que notre pays finance et soutienne un génocide et une guerre contre les enfants », a-t-elle affirmé dans une autre story Instagram. « S’il vous plaît, n’arrêtez pas de parler de la Palestine », a-t-elle demandé à ses followers.

Selon plusieurs médias, la députée ne s’adresse plus au président, Joe Biden, depuis qu’elle l’a accusé de « soutenir le génocide des Palestiniens.

Près de 22000 Palestiniens, dont une majorité de femmes et d’enfants, sont tombés en martyre suite aux bombardements israéliens visant les quartiers résidentiels, les hôpitaux, les écoles…, depuis le 7 octobre.