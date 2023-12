En ce dernier vendredi de l’année 2023, nous avons trouvé bon de diffuser la chanson «Mawtini» , « Ma Patrie », dans son interprétation réalisée en 2016 par les chœurs du Conservatoire national de musique Edward Said et du Centre Qattan pour enfants le 6 novembre 2015.

Rappelons que ses paroles avaient été écrites en 1934 par le poète palestinien Ibrahim Touqan alors que la Palestine était encore sous l’occupation de la Grande-Bretagne qui s’était engagée à y fonder l’entité sioniste. Sa musique est composée par Mohamed Fleyfel, un compositeur libanais.

Cette chanson rappelle plus que jamais, au moment où le peuple palestinien fait face à un génocide que la Palestine restera vivante dans les esprits jusqu’à sa libération.

Traduction de ses paroles

Ma patrie, ma patrie,

Vigueur et beauté, splendeur et pureté…

sur tes collines

Vie et délivrance, bonheur et espoir…

dans tes airs

Te verrai-je ? te verrai-je ?

En paix, prospère, victorieuse et honorée ?

Te verrai-je, dans ton éminence ?

Atteindre les étoiles

Ma patrie, ma patrie

Ma patrie, ma patrie

La jeunesse ne renoncera jamais à l’indépendance, jusqu’au bout

Nous nous abreuverons de la mort, mais ne serons jamais aux ennemis…

tel des esclaves

Nous ne voulons pas d’une perpétuelle honte

Ni d’une existence malheureuse.

Nous recouvrerons notre gloire passée

Ma patrie, ma patrie.

Ma patrie, ma patrie

Épée et plume, et non paroles et rivalités…

Notre emblème.

Notre fierté, nos promesses et notre devoir de fidélité

nous incitent, nous ébranlent

Notre dignité…

Un but sublime et une bannière flottante.

Et toi là-bas ! dans ta grandeur

Vainqueur de tes agresseurs.

(Tu resteras) Ma patrie, ma patrie.