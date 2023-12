La résistance palestinienne poursuit avec acharnement pour le 85eme jour consécutif ses opérations contre les forces d’occupation israéliennes dans la bande de Gaza. 32 opérations ont été signalées.

Les zones les plus chaudes sont la ville de Gaza où les combats se font sur plusieurs axes, celle de Khan Younes et de Rafah au sud.

Les Brigades al-Qassam ont diffusé ce samedi une vidéo filmant plusieurs opérations de résistance contre les forces d’occupation israélienne sur les axes de Khan Younes au sud de la bande de Gaza. Sans préciser sa date.

Les images sont certes impressionnantes.

La première opération est le tir d’un obus al-Yassin 105 depuis l’intérieur d’une maison en direction d’un char qui traversait la rue adjacente.

Dans la seconde opération dans un autre endroit ouvert, on peut voir le combattant des Qassam sortir de l’ouverture d’un tunnel prendre de son compagnon un obus Choaz, s’approcher d’un char pour le coller dessus puis revenir à la hâte dans l’ouverture du tunnel avant qu’il n’explose.

Dans la troisième réalisée à partir d’un appartement, c’est un bulldozer intervenu à la rescousse d’un bulldozer ciblé auparavant qui a été visé avec un al-Yassin 105. Il a pris feu.

Dans la quatrième, c’est aussi un bulldozer qui est frappé apparemment depuis l’ouverture d’un tunnel.

« Ça fait deux heures que le feu ravage le bulldozer. Il fait nuit et nous sommes toujours assis à côté du feu du bulldozer », peut-on entendre dire un combattant qui a fait remarquer que c’est le 4eme détruit ce jour-là.

Et la vidéo de conclure : « Le feu s’est poursuivi pendant trois jours sans qu’aucune force n’intervienne pour secourir ou retirer les bulldozers calcinés ».

L’armée israélienne a annoncé qu’un officier et un soldat ont été tués et qu’un officier et trois soldats ont été grièvement blessés lors de combats dans la bande de Gaza. Elle a également annoncé que deux officiers avaient été tués au cours des combats, l’un d’entre eux étant un major du bataillon du génie de la brigade Golani et l’autre un chef d’équipe de la patrouille Givati.

Les médias israéliens ont pour leur part indiqué que 24 soldats israéliens ont été blessés ces dernières 24 heures dont 19 dans la bande de Gaza.

Encore des mois de combat

Durant son point de presse, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré : « Nous avons réalisé de grands exploits et nous payons un lourd tribut. La victoire nécessite encore du temps, et les combats se poursuivront encore des mois ».

Et de poursuivre : « Il faut éradiquer le Hamas avant de discuter l’après-guerre et c’est l’armée israélienne qui désarmera le Hamas ».

Le ministre de la Défense Yoav Galant et le membre du conseil de guerre Benny Gantz ont refusé la participation du Premier ministre Benjamin Netanyahu à une conférence de presse conjointe samedi, avait annoncé la Société israélienne de radiodiffusion.

32 opérations

Ce samedi, les différentes factions de résistance palestiniennes ont revendiqué 32 opérations dans la bande de Gaza.

Dans l’une d’entre elles, revendiquée par les Brigades Abou Ali Moustafa du Front populaire pour la libération de la Palestine, ces dernières ont assuré avoir avorté une tentative de libération d’un captif israélien qu’elles détenaient, au cours de laquelle il a été tué. Elles ont assuré détenir son cadavre et des armements confisqués aux militaires israéliens assaillants.

Les Brigades al-Qassam du Hamas ont revendiqué 14 opérations. Dont :

-Dans le camp al-Boreij : la destruction d’un véhicule de transport de troupes, tir contre un merkava

-À Cheikh Redwane : tir contre un char et des affrontements contre une unité israélienne assurant avoir tué ou blessé 20 militaires.

-À Khazaa à l’est de Khan Younes, tirs d’al-Yassin 105 contre un merkava, des tirs d’obus de mortier contre des militaires et des véhicules

-Dans la région Cheikh Ijline dans la ville de Gaza : des tirs d’obus TBG contre une force d’infanterie barricadée dans un bâtiment ; tir d’un sniper contre un militaire avec un M99 ; attaque contre 2 Jeep Hummer avec des engins explosifs, des affrontements avec des militaires et des tirs d’obus al-Yassin contre un char merkava.

-Dans les deux quartiers al-Touffah et al-Daraj dans la ville de Gaza : des tirs d’al-Yassin 105 contre 8 chars et une embuscade contre une unité barricadée dans un bâtiment causant des pertes dans ses rangs.

-À l’est de la ville de Rafah, au sud de la bande de Gaza : des tirs d’obus de mortier de calibre lourd contre des militaires et des véhicules.

Les Brigades al-Qods du Jihad islamique ont pour rapporté qu’ils ont réalisé 9 opérations dont :

Des affrontements violents avec les soldats ennemis sur les axes au nord et à l’est de Khan Younes ;

-le pilonnage des deux colonies Nir Am et Meflasim dans l’enveloppe de Gaza ;

-des tirs d’obus tandem et RPG contre une véhicule de transport et deux chars sur les axes des quartiers al-Touffah et al-Daraj dans la ville de Gaza ;

-un pilonnage aux obus de mortier de calibre 60 contre un attroupement militaire à Bani Souheila à l’est de Khan Younes ;

-la destruction totale d’un véhicule à l’est du camp al-Boreij au centre de la bande de Gaza ;

– des tirs d’obus de calibre 60 contre la région al-Mahatta et la rue 5 à Khan Younes ;

-un pilonnage aux obus 60 d’un attroupement militaire à l’est de Rafah, d’un deuxième attroupement dans la région Absane à l’est de Khan Younes et d’un troisième attroupement dans l’entourage de la région al-Matahen au sud de Deir al-Balah.

Les Brigades des martyrs al-Aqsa du Fatah ont évoqué 4 opérations qu’elles ont réalisées notamment des affrontements à Khan Younes contre des militaires israéliens, des tirs contre un bulldozer et un char, et contre un attroupement à Khazzaa.

Les Brigades Abou Ali Moustafa ont quat a elles revendiqué une autre opération que celle du captif et les Brigades de la résistance nationale du Front démocratique pour la libération de la Palestine en ont revendiqué deux.

Dans la soirée, les Brigades al-Qods ont fait état d’une opération conjointe avec les Brigades al-Qassam, au cours de laquelle ils ont pilonné à l’aide de salves de roquettes et d’obus de mortier une grande concentration de militaires israéliens et un centre de commandement sur la terre Abou Aribane au sud-est du quartier Zeytoune à Gaza.

Source: Divers