Le chroniqueur militaire de la chaine qatarie al-Jazeera Fayez al-Douwayri a assuré que les Brigades al-Qassam ont exploité d’une manière efficace la confusion des forces israéliennes pendant qu’elles se retiraient de certaines régions du nord de la bande de Gaza.

Selon lui, les Israéliens projetaient de « couper les lignes de contacts afin d’empêcher les groupes de la résistance de continuer à affronter directement leurs forces, dans le but de remédier aux revers essuyés par leurs batailles dans cette zone ».

« La résistance a profité de l’état de confusion qui était manifeste chez les forces israéliennes et a intensifié ses attaques, causant des pertes importantes ces deniers jours », a-t-il expliqué.

L’armée d’occupation israélienne a retiré ses troupes ces deux derniers jours des régions du nord de Wadi Gaza notamment de Shouja’iya, le camp Jabalia, Beit Hanoune, et Tal al-Zaatar. Les médias israéliens ont rapporté que 5 brigades d’entraînement et de réserve des combats ont été retirées pour « gérer la formation des dirigeants de l’armée ».

Visionnant les récentes vidéos diffusées par les Brigades al-Qassam pour ces derniers jours, Douwayri constate que des tirs qui ont visé des chars en état de mouvement ou d’arrêt ainsi que des soldats depuis plusieurs angles.

« Les tirs se faisaient depuis de courtes distances », a-t-il affirmé.

Doctrine de « la longue latence »

Même constat de la part du chroniqueur d’al-Akhbar qui constate des affrontements contre des forces d’infanterie à des distances de quelques mètres et des dizaines de chars ont été frappés.

« Parfois, ils ne sont séparés des soldats de l’unité Givati que par un mur ou un bâtiment. Et au milieu de tout ceci, le commandant de la cellule donne ses prescriptions aux tireurs, au caméraman et à l’assistant pour avancer. Avec sang-froid, les résistants dirigent leurs batailles avec l’une des brigades les plus puissantes de l’ennemi », a écrit Youssef Fares.

Il constate que ce sont les combattants palestiniens qui pourchassent les chars et véhicules israéliens censés les pourchasser.

Et c’est surtout l’obus al-Yassin 105 qui a la main haute dans la bataille et parvient à se frayer un chemin depuis les décombres ou les fenêtres des immeubles pour s’abattre sur les véhicules.

Selon lui, la doctrine de combat qui anime la résistance est celle de « la longue latence ».

Et d’expliquer : « Le groupe se barricade avec tout son arsenal dans une zone au milieu des véhicules de l’ennemi et ses chars en profondeur dans les zones de l’infiltration terrestre, pendant un jour, une semaine voire un mois avec quelques dates pour se nourrir, sans aucun contact technologique avec personne. Ils attendent le moment propice pour attaquer, frappent puis reviennent à leur état de latence, et attendent le moment propice pour se retirer ».

Ce qui explique en partie selon lui pourquoi les images des opérations tardent parfois à être diffusées.

Sans oublier que certains groupes ne diffuseront jamais leurs images pour la simple raison qu’ils sont tombés en martyrs avant de pouvoir les communiquer.

Ce mardi, les Brigades al-Qassam ont assuré que leurs combattants ont éliminé une force d’infanterie à l’est du camp al-Boreij au centre de l’enclave.

Elles ont revendiqué des tirs contre un merkava dans la région al-Qarara au nord de la ville de Khan Younes, contre un véhicule de transport de soldats à Maan au sud-est de cette ville et un attroupement de soldats et de véhicules au sud-est.

Lundi, elles avaient assuré avoir fait exploser un champ de mines au passage d’une force israélienne qui venait de s’infiltrer dans la caserne al-Khalil à l’est du quartier al-Touffah à l’est de Gaza, assurant avoir tué 15 militaires qui ont été transportés par les hélicoptères dépêchés sur les lieux. Elles avaient assuré avoir visé 26 véhicules durant les 48 dernières heures dans les deux quartiers al-Daraj et al-Touffah à Gaza.

Selon les correspondants sur place, il y a des affrontements violents sur plusieurs axes notamment dans les régions al-Tawam, au nord de la bande de Gaza, et dans les régions Est et Centre de Khan Younes au sud de la bande de Gaza et dans les deux quartiers al-Touffah et al-Daraj à l’est de la ville de Gaza.

Les Brigades al-Qods du Hamas ont pour leur part indiqué de combats dans le camp al-Boreij au centre, des tirs d’obus de mortier contre des attroupements militaires dans la région al-Mahatta à Khan Younes.

Version de l’armée d’occupation

L’armée d’occupation israélienne a pour sa part fait état que 36 militaires ont été blessés durant les 24 dernières heures.

Dans son point quotidien, rapporte l’agence Reuters, elle rapporte que ses forces ont pris pour cible au cours de la journée écoulée des combattants dans la ville de Gaza, dans le nord de l’enclave et dans des lieux non précisés le long de la côte méditerranéenne.

« Dans la région de Jabaliya, les troupes ont tué des dizaines de terroristes, parmi lesquels certains tentaient de poser des engins explosifs, d’autres qui utilisaient des drones et ceux qui étaient armés et identifiés comme se dirigeant vers les forces armées », a déclaré l’armée d’occupation qui affirme également avoir saisi des armes et démonté des lance-roquettes à Khan Younès, dans le sud, et dans une école des Nations Unies à al-Boreij.

Le Croissant rouge visé

Sur le terrain, des témoins ont fait état pour l’AFP, de tirs de missiles, dans la nuit de lundi à mardi, en direction de la ville de Rafah (sud) et de bombardements autour du camp des réfugiés de Jabaliya (nord). Des combats ont également été signalés dans les zones d’al-Maghazi et de Boureij, ainsi qu’à Khan Younès, grande ville du sud du territoire, devenue l’épicentre des opérations de l’armée israélienne, selon l’AFP.

Le Croissant-Rouge palestinien a annoncé sur le réseau social X que ses locaux, toujours à Khan Younès, avaient été visés par des frappes israéliennes. Selon le ministère de la Santé du Hamas, elles ont fait quatre morts incluant un nourrisson et plusieurs blessés.

Toujours selon le Croissant-Rouge, des frappes de drones ont visé les environs de l’hôpital Al-Amal, qui abrite environ 14.000 déplacés.

L’armée israélienne a de son côté annoncé mardi avoir tué « des dizaines de terroristes » ces derniers jours à Gaza où elle dit avoir découvert et détruit « des entrées de tunnels ».