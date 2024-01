Le Hamas a confirmé ce mardi soir le martyre du vice-président de son bureau politique Saleh al-Arouri dans une explosion survenue dans la banlieue-sud de Beyrouth au début de la soirée.

Vers 17 :45 (heure locale), une explosion a été entendue dans la capitale libanaise. La télévision proche du Hamas al-Aqsa a annoncé le martyre de Arouri, indiquant qu’il a succombé dans « un raid sioniste traitre à Beyrouth ».

Dans un communiqué, le mouvement de résistance palestinien a indiqué que deux autres membres des Brigades al-Qassam ont aussi succombé dans l’explosion qui a frappé un appartement dans un bâtiment situé sur l’autoroute Hadi Nasrallah.

Il est question du martyre du combattant Samir Fandi Abou Amer, qui est le responsable des opérations des Brigades al-Qassam au Liban. (Photo à gauche) et de Azzam Akra.

Selon un bilan encore provisoire, 6 personnes sont tombées en martyrs, a rapporté l’Agence Nationale d’Information (ANI)

L’ANI a indiqué qu’un drone ennemi a visé un bureau du Hamas dans la banlieue sud de Beyrouth, et des correspondants de presse ont indiqué que le batiment a été touché par trois missiles tirés depuis un drone. (Vidéo ci-dessous de l’explosion vue de loin)

Les médias israéliens se sont réjouis de cet attentat, indiquant que le martyr Arouri qui était « le commandant fondateur des Brigades al-Qassam a été tué dans un raid aérien israélien ».

Interrogé par la télévision al-Manar, le responsable du Hamas Ezzat al-Rachaq a déclaré que « les attentats s’assassinat réalisés par l’occupation sioniste confirme de nouveau les revers qui lui ont été infligés dans la réalisation de ses objectifs agressifs dans la bande de Gaza ».

Selon lui, ces attentats « ne briseront pas la volonté et la persévérance de notre peuple ni la poursuite de sa résistance ».

Le député du Hezbollah Hussein Jechi a déclaré pour les médias que « le Hezbollah ripostera à cet assassinat ». « C’est tranché et les choses seront calculées à leur juste valeur », a-t-il insisté. Il a rappelé que le secrétaire général du Hezbollah sayed Hassan Nasrallah avait déclaré que toute attaque visant une personnalité au Liban quelque soit sa nationalité aura une riposte.

Dans sa première réaction, le Premier ministre libanais Najib Mikati a condamné l’attentat mettant en garde contre les tentatives israéliennes « d’exporter ses échecs à Gaza vers les frontières sud pour imposer de nouvelle règles de combat ».

Biographie selon Palestine Post

Dans une infographie, ce site d’information palestinien a révélé que le martyr Arouri qui est né en 1966 à Ramallah, et était diplômé de la Faculté de Législation islamique de l’Univerité d’al-Khalil a rejoint le Hamas dès sa création en 1987.

Entre 1991 et 1992, il a contribué à la formation d’un appareil militaire en Cisjordanie occupée. Il a été arrêté en 1992 et n’a été libéré que 18 années plus tard. Il a été expulsé en Syrie pendant trois années.

Ayant intégré le bureau politique du Hamas, il devidendra en 2017 son vice-président. A partir de 2018, il est inscrit dans la liste terroriste américaine. En 2021, il a été le chef du mouvement Hamas en Cisjordanie occupee. L’entité sioniste l’accuse d’avoir enflammé la Cisjordanie et d’avoir planifié les dizaines d’opérations.

L’esprit brillant du Hamas

Des responsables israéliens sécuritaires ont plusieurs évoqué la nécessité de l’assassiner en vue d’empêcher le scenario de l’unification des scènes de guerre.

Le retraite Eytan Dangot qui a été le secrétaire militaire de trois ministres de Sécurité israéliens l’a qualifié comme entant « le plus dangereux et le plus important personnage dans le Hamas ». « C’est un homme qui sème la mort et son but est de tuer le plus grand nombre d’Israéliens », a-t-il indiqué.

Le journaliste Elior Levy avait écrit « qu’il est important de comprendre que Arouri est un stratège et l’on peut le qualifier comme l’esprit brillant du Hamas en tout ce qui a trait à l’encadrement de l’appareil militaire du Hamas a l’étranger ».

« Il est devenu l’un des responsables centraux qui préoccupent l’institution sécuritaire israélien et les appareils de renseignements dans le monde », a-t-il argué.

Source: Divers