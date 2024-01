Quelques heures après le discours du secrétaire général du Hezbollah, la municipalité de la ville occupée de Haïfa a décidé d’ouvrir les refuges, c’est ce qu’a rapporté, ce jeudi 4 janvier, le journal israélien Yediot Aharonot.

Sayed Nasrallah a affirmé que « l’assassinat (par un avion israélien) du numéro deux du Hamas cheikh Saleh Al-Arouri dans la banlieue sud de Beyrouth est gravissime et ne restera pas impuni ou sans riposte ».

Le maire de Kiryat Shmona appelle tout le monde à partir

Pour sa part, le maire de la colonie de Kiryat Shmona, Avichai Stern, a exhorté tous les colons à évacuer cette colonie frontalière, exprimant en même temps son inquiétude quant à la réaction du Hezbollah à l’assassinat du leader du Hamas Saleh Al-Arouri dans la banlieue sud de Beyrouth.

Stern a déclaré au journal Yedioth Ahronoth : « Je pense que depuis le 7 octobre, nous menons une bataille, et nous le ressentons et l’entendons bien… Malheureusement, il y a des dégâts matériels et des pertes humaines ».

Il a ajouté : « En tant que personne ayant grandi à Kiryat Shmona et comme nous connaissons bien nos ennemis, je suis sûr qu’après la liquidation de mardi, il y aura une réponse ».

Stern a souligné : « Dès le premier jour des combats, nous avons appelé les habitants à évacuer, avant même que l’État ne prenne la décision d’évacuer », réitérant l’appel aux colons, « et à tous ceux qui restent dans la ville, c’est le moment opportun pour se conformer aux instructions et quitter Kiryat Shmona. Je recommande toujours l’évacuation, à l’instar de l’État et des forces de sécurité ».

« On estime en Israël que le Hezbollah répondra à l’assassinat d’Al-Arouri par une opération qui va au-delà de la forme de combats quotidiens à la frontière », a de son côté affirmé le quotidien israélien Maariv.

Une série de missiles Burkan s’abattent sur les positions israéliennes



La Resistance islamique au Liban, branche armée du Hezbollah, a publié, le mardi 3 janvier, un résumé de ses opérations menées à la frontière.

« En soutien au peuple palestinien inébranlable dans la bande de Gaza et en soutien à sa résistance courageuse et honorable, la Résistance islamique a mené une série d’opérations contre les positions et le déploiement de l’armée ennemie israélienne à la frontière libano-palestinienne » :

– Secteur Est :

1- A 15h50, un rassemblement de soldats ennemis israéliens dans le site de Bayad Blida a été visé par un missile Burkan, y causant des pertes.

2- A 16h00, un attroupement de soldats ennemis israéliens à proximité de la caserne Zibdin dans les fermes libanaises occupées de Chebaa a été visé par un missile Burkan, entrainant des pertes confirmées.

3- À 16h00, un rassemblement de soldats ennemis israéliens a été visé à proximité du site de Ruwaisat al-Alam dans les fermes libanaises occupées de Chebaa avec des missiles et a été directement touché.

4- A 16h44, des rassemblements de soldats ennemis israéliens, à proximité du site de Ruwaisat al-Alam dans les fermes libanaises occupées de Chebaa, ont été visés avec quatre missiles Burkan, provoquant des pertes confirmées.

– Secteur Ouest :

1- A 13h15, la caserne Zarit a été prise pour cible avec des armes appropriées, provoquant des dommages directs.

2- A 13h15, le site de Jal al-Alam a été visé avec des armes appropriées.

3- A 15h40, un rassemblement de soldats ennemis israéliens à proximité du site d’Al-Malikiyah a été visé par un missile Burkan, faisant des tués et des blessés.

4- A 16h30, des rassemblements de soldats ennemis israéliens à proximité de la caserne Doviv ont été visés par une importante attaque au missile, provoquant des pertes confirmées.

5- A 17h25, un rassemblement de soldats ennemis israéliens derrière le site de Jal al-Alam a été visé par des missiles et a été directement touché.

6- A 18h00, la garnison de la caserne Branit, d’où s’est enfui l’ennemi israélien, a été visée par des missiles, causant des dommages directs.

7- A 20h55, un rassemblement de soldats ennemis israéliens dans le site de Birkat Risha a été visé avec des armes appropriées, entrainant des pertes certaines.

Le Hezbollah a également diffusé une vidéo montrant le ciblage du matériel d’espionnage et de collecte d’information sur plusieurs sites appartenant à l’armée d’occupation israélienne à la frontière libano-palestinienne.

Neuf martyrs

La Résistance islamique au Liban a en outre annoncé, le mercredi, le martyre de neuf de ses combattants.