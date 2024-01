Le chef du Conseil exécutif du Hezbollah, Sayed Hachem Safieddine, a assuré que l’attaque de la Résistance islamique qui a ciblé samedi la base aérienne israélienne Meron comporte plusieurs messages.

« Premièrement, ce site est un site de guidage d’aéronefs, de radars et de soutien à l’Armée de l’air israélienne qui a bombardé la banlieue, et donc, le fait de cibler la base Meron vise l’armée de l’air qui a ciblé la banlieue, et c’est un message direct”, a-t-il affirmé lors de la cérémonie d’hommage organisée par le Hezbollah pour le martyr sur la route d’al-Qods, Hussein Hadi Yazbek, dans la localité de Bourj al-Chamali.

S’est adressé aux sionistes Sayed Safieddine a dit : « Si vous pensez qu’il y a des bases à l’abri et que nous ne pouvons cibler, nous vous disons qu’il n’y a pas de bases à l’abri ni cachées devant les missiles et les capacités de résistance”.

“Tous les sites de l’entité sioniste sont à portée des missiles de la résistance, et ce sont des cibles que la résistance peut atteindre”, a-t-il souligné.

Et de poursuivre : « Ce qui s’est passé hier, comme l’a indiqué le communiqué de la Résistance islamique, est une réponse préliminaire et non la réponse totale à l’attaque contre la banlieue. Cela signifie qu’il y aura des ripostes supplémentaires, l’ennemi doit les attendre. L’attaque contre le mont Meron est significative du fait que c’est la plus haute montagne de la Palestine occupée. Les Israéliens croyaient qu’il était à l’abri, voir non détecté ou inconnu”.

« Lorsque les sionistes menacent le Liban, ils veulent dissimuler leurs malheurs et leurs pertes morales et matérielles dans le nord de la Palestine, c’est-à-dire dans les zones adjacentes à nos frontières méridionales, et donc ils essaient d’envoyer des messages forts afin d’empêcher cette résistance d’assumer ses responsabilités », a-t-il estimé.

Selon lui « lorsque l’ennemi israélien a ciblé le chef du mouvement Hamas Cheikh Saleh al-Arouri et un certain nombre de ses frères dans la banlieue sud de Beyrouth, il voulait atteindre un objectif contre sa personne, comme l’ont dit leurs dirigeants, en tuant un dirigeant du mouvement Hamas. Mais il voulait aussi envoyer un message fort au cœur de la banlieue sud, a la résistance, a son peuple a ses gens et a son armement. Il est nonc normal, nécessaire et inévitable de riposter cette tentative ».

Et sayed Safieddine de conclure : « Afin de protéger notre peuple et notre pays, d’humilier et de briser cet ennemi et de prouver les équations pour lesquelles nous avons versé du sang, la réponse était indispensable et inévitable ».

Source: Al-Manar