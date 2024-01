Deux jours après l’assassinat du numéro deux du Hamas et de ses compagnons dans la banlieue sud de Beyrouth, le Hezbollah a tenu sa promesse en effectuant ce samedi matin à 08h10 sa première riposte.

La Résistance islamique au Liban, branche armée du Hezbollah, a ciblé la base de contrôle aérien de Meron avec 62 missiles de différents types, provoquant des pertes confirmées. ‏

La Résistance islamique a annoncé que ces attaques s’inscrivent dans le cadre de la première réponse au crime d’assassinat du grand leader Cheikh Saleh Al-Arouri et de ses frères martyrs dans la banlieue sud de Beyrouth.

La résistance a déclaré que la base de contrôle aérien de Meron est située au sommet du mont Jarmaq, dans le nord de la Palestine occupée, et qu’il s’agit du plus haut sommet de la Palestine occupée.

Selon les médias de l’occupation, plusieurs Israéliens ont été transférés aux hopitaux de Safad après les tirs d’aujourd’hui qui ont secoué la région nord.

وسائل إعلام إسرائيلية: مشاهد من إصابة صواريخ حزب الله لقاعدة #ميرون الجوية.#sonarmediacenter pic.twitter.com/3W7fsReibv

— Sonar Media Center (@SonarCenter) January 6, 2024



Les autorités d’occupation ont en outre bloqué 12 rues de la région nord après ces tirs.

رشقات صاروخية متتالية من حزب الله على مواقع عسكرية إسرائيلية، منها مرصد عسكري على قمة جبل الجرمق، وإغلاق ١٢ مفرقا وشارعا إضافة إلى عشرات الشوارع المغلقة حاليا. بيان حزب الله: أطلقنا أكثر من ٦٠ صاروخا في رد أولي على اغتيال العاروري pic.twitter.com/XwMqNTC2kM — أحمد دراوشة (@AhDarawsha) January 6, 2024

La base de Meron est considérée comme le seul centre de gestion, de surveillance et de contrôle aérien, au nord de l’entité usurpatrice. Elle fait partie de l’une des deux bases dans l’ensemble de l’entité usurpatrice : Meron au nord et Mitzpe Ramon au sud.

La base Meron est chargée d’organiser, de coordonner et de gérer toutes les opérations aériennes vers la Syrie, le Liban, la Turquie, Chypre et la partie nord du bassin oriental de la mer Méditerranée.

Cette base constitue également un centre majeur d’opérations de brouillage électronique dans les directions susmentionnées, et un grand nombre d’officiers et de soldats sionistes d’élite opèrent dans cette base.

D’autres opérations

La Résistance a en outre mené d’autres opérations ce samedi, en soutien au peuple palestinien dans la bande de Gaza et à sa vaillante et honorable résistance.

A 09h40, les combattants de la Résistance islamique ont ciblé le site de Metula avec des armes appropriées, le touchant directement. ‏

À 09h55, un attroupement des soldats d’infanterie de l’armée d’occupation à proximité de la caserne Hounin a été visé avec des armes appropriées qui ont atteint leur cible. ‏

Opérations de vendredi

La Résistance islamique a plutôt publié un communiqué dans lequel elles détaille les opérations menées le vendredi 5 janvier.

« En soutien au peuple palestinien inébranlable dans la bande de Gaza et en soutien à sa résistance courageuse et honorable, la Résistance islamique a mené vendredi une série d’opérations contre les positions et le déploiement de l’armée ennemie israélienne à la frontière libano-palestinienne :

– Secteur Ouest :

1- A 15h45, le site de Birkat Risha a été visé par des obus d’artillerie et a été directement touché.

2- A 16h15, une position des soldats ennemis israéliens à proximité du site d’Al-Dhahira a été ciblée par des missiles Burkan, et elle a été directement touchée.

3- A 19h40, le site de Birkat Risha a été visé par des missiles Burkan, entrainant des pertes confirmées.