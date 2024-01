Ansarullah a accusé les Emirats arabes unis de cibler les navires commerciaux non destinés à l’entité sioniste pour justifier aux Américains de militariser la mer Rouge

Mardi, le secrétaire général du Bureau politique du mouvement Ansarullah, Fadel Abu Taleb, a écrit sur son compte X : « Les Émirats arabes unis, par l’intermédiaire de leurs mercenaires au Yémen, prennent des dispositions pour cibler les navires commerciaux non destinés à l’entité d’occupation israélienne ».

Abou Taleb a poursuivi que « les Émirats arabes unis faisaient cela « dans le but de mélanger les cartes et de justifier aux Américains de militariser la mer Rouge ».

Qualifiant cette manœuvre « de rôle méprisable », qui a été « dévoilée et révélée » au grand jour, il a réitéré que « les opérations des forces armées du Yémen dans les deux mers Rouge et Arabe ont des objectifs spécifiques et clairs ».

Alors que Sanaa assure vouloir cibler exclusivement des navires israéliens ou se rendant dans les ports israéliens, en soutien au peuple palestinien qui fait l’objet d’un génocide et d’un blocus dans la bande de Gaza, le Centcom « l’accuse de vouloir viser le trafic maritime commercial en mer Rouge ».

Même son de cloche de la part de l’AFP selon laquelle « les Houthis, qui contrôlent une grande partie du Yémen, multiplient les attaques en mer Rouge afin d’y freiner le trafic maritime international ».

Lors d’une interview avec la chaine de télévision libanaise d’information al-Mayadeen, le membre du Conseil politique suprême du gouvernement de Sanaa Mohamad Ali al-Houthi a déclaré que « cette coalition a pour but réel de protéger Israël et non pas le trafic maritime international. »

« La navigation internationale est sécurisée pour tout le monde exceptés les navires israéliens ou ceux qui se dirigent vers les ports israéliens », a-t-il insisté.

Selon al-Houthi, cette coalition que les Etats-Unis ont constituée veut militariser la mer Rouge et nuire à la navigation.

Et d’assurer : « le peuple yéménite ne peut rester les bras croisés au cas où le Yémen fait l’objet d’une offensive américaine ou autre. Toutes les options sont sur la table pour riposter à une éventuelle attaque américaine ».

Le porte-parole du groupe Hezbollah d’Irak a lui aussi assuré que son organisation ne restera pas indifférente à une attaque contre le Yémen.

« Toute agression contre le Yémen mettra de côté tous les calculs et les considérations. Toutes les options seront sur la table. Il y aura surement des ripostes de la part de la Resistance islamique en Irak », a assuré pour al-Mayadeen sayed Jaafar al-Husseini.

Et de mettre en garde : « Les USA verront de jours qu’ils ne seront pas prêts d’oublier dans toute leur Histoire. Des cauchemars les pourchasseront ».

Selon Husseini, les pays du Golfe apportent leur soutien a l’entité sioniste et plus précisément les EAU « qui jouent un rôle sournois en cette étape en ouvrant un pont terrestre vers Israël ».

« Les EAU auront un dossier à part auquel il faudrait faire face d’une autre manière. La résistance aura d’autres choix pour affronter cette ligne et ce genre de soutien », a-t- souligné.

A noter que la chaîne israélienne Kan a révélé que les ÉAU étudiaient la question de rejoindre la coalition maritime lancée par les États-Unis en mer Rouge, « au cas où Washington décide de mener une frappe très importante contre Sanaa ».

Source: Médias