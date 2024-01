La 141e brigade d’infanterie des forces armées yéménites a effectué une manœuvre militaire baptisée « Prêt pour la bataille de la conquête promise et du Saint Jihad » dans la sixième région militaire de l’axe d’Al-Baqa, dans le gouvernorat de Saada au nord du Yémen.

Cette manœuvre a eu lieu quelques heures après un bombardement américano-britannique contre le Yémen visant les environs de l’aéroport de Sanaa sans compter des frappes aériennes ou des tirs de missiles ayant visé la base d’Al-Dailami près de l’aéroport, au nord de la capitale, à l’aube d’aujourd’hui samedi .

L’agression américano-britannique contre le Yémen s’est répétée pour la deuxième fois consécutive, alors que les États-Unis d’Amérique et la Grande-Bretagne ont lancé vendredi à l’aube une agression militaire contre la capitale yéménite, Sanaa, ainsi que contre les gouvernorats de Hodeidah, Saada, Dhamar, Taiz et Hajjah.

Un certain nombre d’unités militaires ont participé aux manœuvres des forces armées yéménites, notamment l’armée de l’air sans pilote, les unités antiblindées, les tireurs d’élite, le génie, l’artillerie, les forces blindées, les forces d’infanterie, les communications militaires et l’unité des tâches spécifiques.

Les médias militaires yéménites ont publié des scènes de la manœuvre sur leur site internet via la plateforme X.

Toutes les unités participantes ont accompli les tâches qui leur étaient assignées dans le cadre des opérations qui leur étaient assignées avec maîtrise et capacité, reflétant le niveau de planification, de coordination et d’intégration entre les unités dans toute la mesure nécessaire pour leur permettre de contrôler une hypothétique colonie de l’ennemi sioniste et capturer les soldats ennemis restants avant de la faire exploser, selon les médias militaires.

La manœuvre militaire a également démontré certaines des compétences et capacités des unités participantes acquises grâce aux expériences sur le terrain et aux cours militaires spéciaux.

Les forces de l’Axe Al-Baqa ont affirmé « leur engagement religieux, moral et humanitaire total à se tenir aux côtés de la résistance palestinienne et de l’axe de la résistance et du jihad dans la bataille sacrée pour libérer toute la Palestine de l’occupation sioniste ».

Ils ont également souligné « leur préparation contre l’ennemi américain et sioniste avec des armes et des équipement appropriés pour l’affrontement ».

Il convient de noter « qu’en réponse à l’agression américano-britannique, des manifestations massives d’un million de personnes ont été lancées dans plusieurs gouvernorats yéménites, sous le slogan La conquête promise et le Saint Jihad, en soutien au peuple palestinien et pour dénoncer l’agression américano-britannique ».

Le porte-parole des forces armées yéménites, le général de brigade Yahya Saree, a affirmé après l’agression américano-britannique qu’elle avait entraîné la mort de 5 martyrs et la blessure de 6 autres membres des forces armées, soulignant que l’agression contre le Yémen » ne sera pas passera sans réponse… et ne nous dissuadera pas de notre soutien pour la Palestine ».

Source: Médias