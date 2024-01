Le ministère des Affaires étrangères de Sanaa a appelé les compagnies maritimes à poursuivre leurs opérations en mer Rouge, « tant qu’elles ne se dirigent pas vers l’ennemi sioniste ».

Le ministère a annoncé dans un communiqué que les opérations navales sont « limitées aux navires appartenant à l’ennemi israélien ou à ceux se dirigeant vers les ports de la Palestine occupée ».

De son côté, le chef de la délégation de Sanaa, le négociateur Mohammad Abdel Salam, a estimé, dans un message sur le site X , « qu’un certain nombre de compagnies maritimes ont annoncé suspendre leurs travaux sous prétexte de risques élevés dans le mer Rouge , à la suite des pressions et des intimidations américaines, est une position inexacte et conforme à la propagande américaine « .

Il a également souligné que « des centaines de navires traversent quotidiennement le détroit de Bab al-Mandab, réitérant « qu’ il n’y a aucune interdiction sur aucun navire, sauf ceux liés à l’ennemi criminel sioniste, ou ceux qui se dirigent vers ses ports en Palestine occupée ».

Dans ce contexte, les données de suivi des navires de la société LSEG ont montré aujourd’hui mardi que « quatre pétroliers utilisés pour transporter des expéditions de gaz naturel liquéfié qatari ont repris leurs vols, après s’être arrêtés pendant plusieurs jours à la suite des frappes américano-britanniques qui ont ciblé la capitale yéménite, Sanaa et autres gouvernorats yéménites.

Source: Médias