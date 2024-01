Les responsables et soldats israéliens qui ont vu les tunnels de la bande de Gaza, ainsi que les responsables américains actuels et anciens ayant une expérience dans la région, ont affirmé que « l’ampleur, la profondeur et la qualité des tunnels construits par le Hamas les ont ébahis », a rapporté le journal américain New York Times.

Le journal ajoute que les tunnels sont considérés comme « un cauchemar souterrain pour l’armée israélienne et révèlent la capacité de survie du Hamas », expliquant que « chaque objectif stratégique d’Israël à Gaza est désormais lié à l’éradication des tunnels ».

Selon le NYT, «les nouveaux détails et informations sur les tunnels, dont certains ont été annoncés par l’armée israélienne et documentés avec des vidéos et des photographies, confirment pourquoi les tunnels étaient considérés comme une menace majeure pour Gaza, même avant l’éclatement de la guerre ».

Et de poursuivre : « l’armée israélienne a même été surprise par les machines utilisées par le Hamas pour construire les tunnels ».

Face à cette réalité, un responsable israélien a reconnu que « la destruction des tunnels à Gaza n’est pas une tâche facile », reconnaissant que les récentes tentatives visant à « démolir les tunnels en les inondant d’eau de mer ont échoué », a-t-on renchéri de même source.

Le responsable israélien a également estimé que « la désactivation du système de tunnels pourrait prendre des années ».

Dans ce contexte, l’ancien responsable de la CIA, Aaron Greenstone, a déclaré que le Hamas « a utilisé son temps et usé de ses ressources au cours des quinze dernières années pour transformer Gaza en une forteresse », indique le NYT.

Et d’ajouter : « l’étendue du réseau a été évalué à près de 250 milles en décembre dernier. De hauts responsables militaires israéliens, qui se sont exprimés sous couvert d’anonymat, ont estimé que le réseau s’étend actuellement sur une surface entre 350 et 450 milles ».

Ce sont des chiffres « extraordinaires », affirme le journal, pour une zone où « le point le plus long ne fait que 25 milles ».

Deux responsables ont également fait état de « l’existence d’environ 5.700 ouvertures distinctes menant aux tunnels ».

Alors qu’« Israël » est incapable d’atteindre son objectif de détruire les tunnels de Gaza, le magazine américain « Foreign Policy » a pour sa part affirmé que « la dépendance croissante du Hamas à l’égard des tunnels de la bande de Gaza et ses efforts de construction perfectionnée ont aidé le mouvement à atteindre ses objectifs », soulignant que « les tunnels du Hamas constituent la plus grande faiblesse d’Israël dans la guerre ».