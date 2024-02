Le ministère des Affaires étrangères du gouvernement de Sanaa au Yémen a condamné dans les termes les plus fermes l’agression américaine contre l’Irak et la Syrie, ainsi que l’agression américano-britannique en cours contre le Yémen.

Le ministère a souligné dans son communiqué que « cette agression constitue une violation flagrante de la Charte des Nations Unies, du droit international et de toutes les normes et conventions internationales ».

Et de souligner: « cette agression prouve l’hypocrisie des déclarations américaines selon lesquelles il ne s’agit pas d’une escalade ou d’un élargissement du cercle de la guerre dans la région », et dévoile clairement que les États-Unis constituent la véritable menace à la paix et à la sécurité internationales ».

Les États-Unis ont mis en garde contre la poursuite de leur agression contre les pays de la région, qui pourrait conduire à une sécurité déstabilisatrice dans la région et dans le monde.

Le ministère des Affaires étrangères du gouvernement de Sanaa a exprimé « la solidarité du gouvernement et du peuple du Yémen avec les gouvernements et les peuples d’Irak et de Syrie », soulignant « l’attachement du Yémen à la sécurité et à la stabilité dans ces deux pays frères ».

Ansarullah: l’agression contre l’Irak et la Syrie s’inscrit dans le contexte du soutien américain à « Israël »

À son tour, le Bureau politique du mouvement Ansarullah a condamné l’agression américaine contre l’Irak et la Syrie, la considérant comme « une agression barbare et flagrante, une violation de la souveraineté irakienne et syrienne et une violation des lois internationales ».

Le Bureau politique a estimé que « l’agression contre l’Irak et la Syrie s’inscrit dans le contexte du soutien américain à l’ennemi israélien pour qu’il poursuit ses crimes contre le peuple palestinien à Gaza ».

Il a souligné que « les attaques des USA entraîneront la région dans un conflit plus large » et « cela menace la paix et la sécurité internationales », notant que « Washington aurait pu forcer Israël à mettre fin à son agression contre le peuple palestinien et à lever son siège de Gaza au lieu de s’impliquer dans le ciblage des pays et des peuples de la région. »

Ansarullah ont affirmé que « nos peuples ont le droit de se défendre et de protéger leur sécurité et leur souveraineté contre les attaques criminelles américaines répétées ».

La déclaration des Ansarullah a affirmé son rejet du « récit américain qui prétend faussement que son agression contre les pays et les peuples de la région n’est qu’une simple réaction, alors qu’il s’agit d’une agression flagrante ».

Source: Médias