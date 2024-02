L’ancien chef de l’unité de renseignement israélien Aman a prévenu les autorités d’occupation en cas de guerre globale avec le Hezbollah.

Pour Amos Yadlin, « il convient de ne pas se laisser entraîner dans une guerre globale avec le Hezbollah, en conjonction avec la guerre à Gaza ».

Il a cité plusieurs raisons, dont entre autres : « le public israélien n’en connaît pas le prix élevé, ni le prix à payer. Car ce ne seront pas les colonies du nord qui paieront le prix, mais tout l’intérieur israélien ».

« Cela pourrait même conduire au déclenchement de la guerre de Gog et Magog dans toute la région », a-t-il mis en garde.

Situation insupportable dans la Galilée

Entre-temps, des sirènes ont retenti, ce dimanche, dans les colonies de Yeftah, Ramot Neftali, Malkiya et Dishon dans la Galilée, à la frontière libano-palestinienne.

Pour les médias israéliens, la situation dans la Galilée est devenue insupportable. « Même s’il n’y a pas d’avertissement et que tout semble calme, la guerre dans la Galilée se poursuit. Samedi soir, le Hezbollah a tiré un missile et endommagé plusieurs véhicules. Des missiles ont également été tirés sur des maisons à Avivim ». « Est-ce que nous sommes habitués à cela ? », se sont-ils plaints.

Opérations de la Résistance

Sur le terrain, la Résistance islamique, branche armée du Hezbollah, a affirmé « qu’en soutien au peuple palestinien inébranlable dans la bande de Gaza et en soutien à sa résistance courageuse et honorable, elle a mené le samedi 3 février une série d’opérations contre les positions et le déploiement de l’armée d’occupation israélienne à la frontière libano-palestinienne ».

Secteur Est :

1- À 17h10, le site d’Al-Sammaqa dans les fermes libanaises occupées de Chebaa a été visé par des missiles, provoquant des dégâts sûrs.

2- À 17h15, le site de Ramta, dans les fermes libanaises occupées de Chebaa, a été endommagé par les tirs des missiles.

3- A 18h10, le site d’Al-Sammaqa dans les fermes libanaises occupées de Chebaa a été visé pour la deuxième fois par des missiles, causant des pertes confirmées.

Secteur Ouest :

1- A 10h50, la base de Khirbet Maar a été visée avec des armes appropriées.

2- À 17h35, la colonie d’Evin Menachem a été ciblée avec des armes appropriées entrainant des pertes confirmées, en riposte aux agressions israéliennes contre des villages et des maisons civiles, plus récemment dans les localités d’Aita al-Chaab et Yaroun.

3- A 17h35, une position de soldats israéliens dans la colonie de Yaroun a été prise pour cible avec des armes appropriées causant des pertes directes et ce, en réponse aux agressions israéliennes contre la localité de Blida vendredi soir.

4- À 18h40, un attroupement de soldats ennemis israéliens sur le mont Cobra a été visé par des missiles, provoquant des dommages directs.

5- A 21h50, la caserne Branit a été ciblée par deux missiles Falaq 1 et a été directement frappée.