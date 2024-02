La Résistance islamique au Liban, branche armée du Hezbollah, a annoncé, le dimanche 4 février, avoir mené 961 opérations militaires durant les 120 jours de guerre, c’est-à-dire depuis le 8 octobre au lendemain de l’opération du Hamas dans l’enveloppe de Gaza Déluge d’Al-Aqsa.

Selon le Média de guerre de la Résistance, le chiffre moyen des opérations menées par jour est d’environ 8, le nombre maximum d’opérations a atteint les 26, tandis que le nombre minimum a été 2 opérations par jour.

Concernant les sites frontaliers visés par la Résistance :

22 colonies ciblées 72 fois,

45 sites frontaliers 670 fois,

19 sites éloignés de la frontière 61 fois

53 points frontaliers 122 fois.

Evacuation des colonies

Le rayon de la zone évacuée à l’intérieur du front ennemi s’étale à 5 kilomètres, tandis que le nombre de colonies vidées a atteint les 43.

L’occupation a annoncé le nombre de 81 000 colons déplacés, alors que le nombre réel d’Israéliens déplacés est d’ordre de 230 000 colons.

Pertes dans les rangs de l’occupation

Concernant les pertes dans les rangs de l’ennemi, la Résistance a détruit plus de 500 unités coloniales, 178 positions et 26 centres de commandement.

La Résistance a également ciblé 316 attroupements de l’occupation, 237 équipements techniques, 25 murs frontaliers et deux usines militaires, en plus de 14 emplacements d’artillerie, 5 drones et avions et deux plates-formes du Dôme de fer.

Elle a visé 56 véhicules militaires israéliens, dont 28 véhicules de transport de troupes, 25 chars et 4 véhicules logistiques.

Concernant les pertes humaines, 2 000 Israéliens ont été tués ou blessés suite aux tirs de la Résistance.

Armes utilisées

Dans le même contexte, la Résistance a annoncé avoir utilisé 323 pièces d’artillerie, 244 missiles sol-sol et 68 mitrailleuses et fusils de sniper dans ses opérations.

Le nombre d’attaques aériennes de la Résistance a atteint les 23, elle a eu recours à 40 missiles de défense aériens et 385 missiles guidés.

Quant aux armes directes utilisées, leur nombre a atteint les 85, outre 9 armes d’ingénierie et 72 de type divers.