Le ministre israélien Benny Gantz, membre du cabinet de guerre de Benjamin Netanyahu, a averti dimanche qu’Israël lancerait une offensive contre la ville de Rafah si les otages israéliens détenus à Gaza n’étaient pas libérés d’ici le mois de Ramadan.

« Le monde doit savoir et les dirigeants du Hamas doivent savoir, si d’ici au Ramadan, les otages ne sont pas à la maison, les combats continueront partout, y compris dans la région de Rafah », a dit l’ancien chef de l’armée d’occupation israélienne.

« A ceux qui disent que le prix est trop élevé, je dis clairement: le Hamas a le choix. Ils peuvent se rendre, libérer les otages et les civils de Gaza pourront ainsi célébrer la fête du Ramadan », a-t-il ajouté dans un discours devant la Conférence des présidents des principales organisations juives américaines, réunie à Al-Qods occupée.

Le mois béni de Ramadan doit commencer autour du 10 mars.

Malgré les appels d’une partie de la communauté internationale, le gouvernement de Benjamin Netanyahu se montre déterminé à lancer une offensive contre la ville de Rafah, adossée à la frontière fermée de l’Egypte, où s’entassent 1,4 million de personnes. La plupart des déplacés y vivent dans des conditions très dures.

Benny Gantz a déclaré qu’une offensive se ferait, de manière coordonnée et dans le cadre d’un dialogue avec Américains et Egyptiens, « en facilitant l’évacuation des civils » pour minimiser « autant que possible » le nombre de victimes dans leurs rangs.

Rafah et la ville de Khan Younès, situées dans le sud de la bande de Gaza et distantes de quelques kilomètres, ainsi que d’autres secteurs du territoire palestinien ont été la cible de bombardements israéliens qui ont fait 127 martyrs en 24 heures, a indiqué dimanche le ministère palestinien de la Santé.